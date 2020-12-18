Если весной уральцы засыпали антимонопольную службу жалобами на дороговизну медицинских масок, то сейчас в Свердловской области столкнулись с ростом цен на лекарства и пульсоксиметры.

Так, один из самых популярных препаратов от ОРВИ и гриппа, который раньше стоил чуть более 300 рублей, в аптеках предлагают за 450-600. Противогриппозное средство, производимое в том же регионе, - за 1700-1800 рублей, а недавно его можно было приобрести за 1400. Приборы для измерения кислорода в крови на Среднем Урале стоят от 3,5 до 8 тысяч рублей, при том что у соседей в Челябинской области - всего 1-3 тысячи.

В УФАС "РГ" пояснили, что контролируют ценообразование на потребительском рынке только в том случае, если поставщик является монополистом. Ценники в аптеках служба не мониторит - это задача Росздравнадзора, к тому же не по всем препаратам, а только входящим в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). На них регулируются как отпускная цена, так и розничная наценка. Она установлена постановлением РЭК Свердловской области № 149 от 1 декабря 2010 года и варьируется от 17 до 40 процентов. В перечне ЖНВЛП на 2020 год - 758 средств, в том числе противовирусные и антисептики.

- Любой человек способен подсчитать, завышена цена или нет. Если да - обращаться в территориальный орган Росздравнадзора. На лекарства не из числа ЖНВЛП цены свободные, и потребители вправе сами выбирать: купить то, что они считают более эффективным, но дороже, или попросить врача подобрать аналоги из ЖНВЛП. В перечне есть не менее эффективные лекарства, чем те, что более востребованы, - подчеркнул руководитель Свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов.

Что касается пульсоксиметров, то причиной их подорожания стал резкий скачок спроса при свободном ценообразовании.

- Кто-то пустил слух, что по уровню кислорода в крови можно определить, заражен ты коронавирусом или нет, и люди начали массово скупать эти приборы. Правильнее обращаться к врачам, а не пытаться самостоятельно ставить диагнозы и лечиться, - советует Дмитрий Шалабодов.