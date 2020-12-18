Первые временные домики в районе железнодорожной станции Подъем, что в 25 километрах от Тюмени, поставили четверть века назад. Сейчас здесь облагорожено около трех тысяч участков, входящих в состав семи садовых некоммерческих товариществ.

Сейчас родители провожают ребятишек в школу не через железнодорожные рельсы, а лишь до нового остановочного комплекса. Фото: Ирина Никитина/РГ

Когда разрешили прописываться на дачах, жизнь среди берез и вовсе забурлила. Правда, до соседнего поселка Молодежного, где есть детский сад, ФАП, магазины, и далее до остановки пригородного транспорта на Тюмень жители "Нивы", "Фазенды", "Истока", "Лесника" и других СНТ, являя чудеса смекалки и бесстрашия, до сих пор добираются по дощечкам, уложенным между рельсами. Кроме того, им приходится пересекать рельсы под товарняками, припаркованными в отстойнике. Долгое время на этом участке Транссиба не было регулируемого переезда и удобного перехода. Не хочется рассказывать о трагедиях последних лет, скажем только, что частично решить многолетнюю проблему помогли… местные дети.

В СНТ у станции Подъем постоянно живет 33 школьника. Учатся все в Перевалово - село примерно в десяти километрах. Чтобы попасть на уроки, деревенские ребятишки сначала преодолевали действующие пути - точь-в-точь как взрослые, а уже там, на остановке, дожидались желтого пазика.

- Когда-то давно школьный автобус собирал детей во всех СНТ, но однажды водитель нарушил правила на нерегулируемом железнодорожном участке, и маршрут в итоге сократили - руководство РЖД не согласовало переезд через свой линейный объект. Правда, и организовать безопасный путь отказалось - мол, "экономически нецелесообразно ввиду малочисленности жителей и низкого автомобильного трафика", - объясняет руководитель тюменского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Роман Чуйко.

Какое-то время родители самостоятельно, сокращая путь, водили отпрысков мимо болота через редкий лесок до железнодорожной платформы и дальше вместе с ними перебирались через рельсы. При этом отправить первую смену нужно в семь утра, а вторую - в полдень. Ясно, что с таким графиком о работе в городе и мечтать нечего…

Последний год наиболее активные мамочки и эксперты ОНФ добивались от РЖД и администрации Тюменского района решения проблемы. Удалось только в прошлом месяце. Как пояснил глава Переваловского муниципального образования Владимир Лебедев, не так давно поменялись правила, и для продления маршрута школьного автобуса до СНТ оказалось достаточным установить либо шлагбаум, либо гидравлический барьер, либо световую или звуковую сигнализацию. В итоге на переезде поставили светофор, а в самом Подъеме оборудовали остановку для школьного транспорта.

- Еще осенью на этом месте было поле с рытвинами, а сейчас - асфальтированная площадка, тротуар, бордюры, остановочный комплекс, - перечисляет сопредседатель тюменского ОНФ, ректор института развития регионального образования Ольга Ройтблат. - Первая школьная "Газель" за местными ребятишками приехала 15 ноября.

Лебедев добавляет: до 25 декабря исполнитель контракта включит уличное освещение.

Постоянно живущая за станцией Подъем Светлана Неверова, мама второклассника, такому исходу, конечно, рада.

- Раньше до остановки школьного автобуса на другой стороне станции мы с сыном бежали через лес. Сейчас провожаю ребенка до нового комплекса и спокойно возвращаюсь домой. Подрастет - и вовсе один ходить будет. Теперь не страшно, - рассказывает молодая мама.

Но если "школьный вопрос" всем миром спустя много лет решили, то взрослые так и продолжают лавировать между составами. До установленного на переезде светофора от дальних СНТ примерно три километра. Еще три - до остановки у Молодежного. Многим, конечно, привычней выбирать заболоченную тропинку…

Кстати

Жизнь на станции Подъем и правда не затихает даже на полчаса. По нескольку суток на путях стоят товарные составы. Три раза в день останавливается электричка оз. Андреевское-Тюмень-Ощепково. В теплое время каждый рейс привозит сотню дачников. Зимой во всех СНТ постоянно живут до 300 человек.