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18.12.2020 08:31
Рубрика: Общество

Подножка неотложке

Жители уральской глубинки пытаются отстоять право на медицинскую помощь
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 286(8340)
Новость о ликвидации поселковой неотложки взбудоражила всю Красноярку. Несколько дней поселок переваривал сообщение, а в выходной люди собрались, чтобы решить, как жить дальше. Итогом бурного обсуждения стали письма в минздрав региона, управляющему округом, прокурору и главе Серова. Такая же ситуация и в других серовских поселках - Красноглинном, Ларьковке. Почему местные скорые вдруг оказались под запретом, да еще в период пандемии?
Подписи за сохранение местной неотложки собирали жители нескольких серовских поселков. Фото: Мария Чекарова/Газета "Глобус" Подписи за сохранение местной неотложки собирали жители нескольких серовских поселков. Фото: Мария Чекарова/Газета "Глобус"
Подписи за сохранение местной неотложки собирали жители нескольких серовских поселков. Фото: Мария Чекарова/Газета "Глобус"

В Красноярке около двух тысяч жителей. И умирающим поселок не назовешь: школа-одиннадцатилетка, новый детский сад на 120 мест, лесоперерабатывающее предприятие. Жизнь идет своим чередом, как и везде, случаются болезни, травмы в быту и на производстве... Местный ФАП с нагрузкой вполне справлялся, претензий к фельдшерам нет, говорят красноярцы. Но трудно представить, как он будет работать дальше. С 1 февраля Серовская ЦГБ сокращает водителей и часть медперсонала. Машины неотложки отправятся в поселок прямо из Серова, а это 20 километров, правда, есть еще одна "подножка" - железнодорожный переезд на въезде в поселок.

- Серовскую машину пока дождешься - окочуриться можно. Сноха болела. Не знали, что делать. Вызвали неотложку, фельдшер Постникова приехала, помогла. И не уходила до тех пор, пока сноха в стабильное состояние не пришла. А если бы скорая добиралась из города, ничем бы это хорошим не закончилось. Пока вызов примут плюс время на дорогу. Потом бы адрес искали. Сколько времени пройдет? Час минимум. А наши медики за 5-10 минут приезжают, - цитирует жительницу поселка Риту Чудновскую серовская газета "Глобус".

Фото: iStock
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Ее земляки такого же мнения: говорят о профессионализме местных медиков, боятся остаться без помощи в пандемию.

- Конечно, нужна своя неотложка. Двадцать километров до Серова - очень далеко. А как зимой? Несколько лет назад был сильный снегопад, и трасса оказалась заблокирована, низкопольная машина скорой точно не проедет. А наших - водитель и фельдшер обычно работают с четырех вечера - обычно ждать в пределах 50 минут. Вот недавно у дяди резко поднялось давление, скорая быстро приехала. 6 декабря проводили митинг, сейчас идет сбор подписей в магазинах. Я тоже подписала обращение - у меня дети и мама уже в возрасте. Конечно, волнуюсь за них, - рассказала корреспонденту "РГ" заведующая детским садом "Аистенок" Анна Смолева.

Красноярцы переживают и за фельдшеров, которых ждет сокращение.

- Не думаю, что медики будут работать в Серове, даже если им предложат: только один фельдшер молодой, остальные в возрасте, не смогут мотаться туда-сюда каждый день. Просто останутся без работы, - добавила Анна.

Правда, глава сельсовета в оценках осторожна.

- Люди составили обращение и разошлись. Будем ждать ответа. Думаю, в любом случае дежурный фельдшер должен быть в ночное время, - ответила Татьяна Мухутдинова на вопрос "РГ", посоветовав обращаться за комментариями в администрацию Серова.

Поселок Красноглинный находится еще дальше от Серова - за 55 километров. Правда, здесь планируют сократить только водителей, фельдшеров оставят.

- Как они будут обслуживать больных без транспорта, непонятно. На лошадях, что ли, ездить по поселку, как в старое время? - иронизируют сельчане.

Причем быстрой медпомощи лишатся и соседние поселения - Морозково, Поспелкова, Первомайский и другие. Почему нельзя все оставить как есть?

Фото: Максим Касьян
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Как выяснилось, мешают нормативы. По словам пресс-секретаря Серовской ЦГБ Олега Романова, круглосуточную неотложную медпомощь должны оказывать из расчета одна машина на 10 тысяч жителей. А в поселках столько не набирается. Поэтому реорганизация неизбежна, ведь ее цель - "приведение к нормативному состоянию". Но без медиков люди не останутся, обещает Романов: в рабочее время на вызов придет фельдшер из местного ФАПа, а в нерабочее - при критическом состоянии - моторизированная бригада из Серова.

- Специально для обслуживания жителей отдаленных поселков будет создана дополнительная бригада неотложной помощи при Серовской ЦГБ. Все согласно приказу минздрава. Но сократят только должности водителей - держать машины в поселках экономически невыгодно. Если в Серове выполняется 150 процентов норматива неотложных вызовов за месяц, то в поселках -только 25-30. Всем сельским медикам мы предлагаем перейти на работу в Серов. Действительно, не все хотят, говорят: тогда мы лишимся сельских надбавок. Но жители от реорганизации ничего не потеряют, ведь останутся фельдшеры в ФАПах, - уверяет заместитель главврача по организационно-методической работе Павел Штэфан.

Глава Серовского ГО Василий Сизиков, к которому в том числе обращаются сельчане, просит не делать поспешных выводов. В недавнем телеобращении мэр поддержал решение ЦГБ, так как вместе с медиками "подробно изучил процессы организации неотложной помощи".

- С 1 февраля 2021 года медики фельдшерско-акушерских пунктов Ларьковки, Красноярки, Красноглинного будут оказывать медпомощь в рабочие часы данных подразделений. Кроме того, для вашего удобства появятся дополнительные бригады на базе поликлиники № 1, - подытожил глава.

Как раз этими "удобствами" сельчане и недовольны… Судя по всему, текущая экономическая "целесообразность" (сумму которой, кстати, никто не называет) важнее доводов жителей глубинки. Однако они не спешат признать победу "оптимизации" - надеются на реакцию других адресатов. Кстати, в приемной управляющего Северным управленческим округом Евгения Преина "РГ" подтвердили получение обращения жителей Красноярки. Обещают ответить в течение месяца.

Между тем

В Серовской ЦГБ разрабатывают стратегию оказания медпомощи на селе, причем работу над концепцией обещают завершить до 1 февраля 2021 года. Получается: утром - сокращение персонала, вечером - стратегия...

Когда верстался номер

Онлайн-петиции серовчан, отправленные губернатору региона и депутатам всех уровней, возымели действие. По словам Олега Романова, вышедший с больничного главврач Серовской ЦГБ Иван Болтасев получил распоряжение главы свердловского минздрава Андрея Карлова отменить приказ об оптимизации службы неотложной помощи. Правда, пока только устное. "РГ" будет следить за развитием ситуации.

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