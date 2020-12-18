Жительница Урала перевела "американскому жениху" 2,6 миллиона рублей

В городе Нязепетровске Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении неизвестного афериста, выманившего у местной жительницы все сбережения и более двух миллионов заемных средств. После этого мужчина исчез, а жертва обратилась в полицию, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

- Два года назад в одном мессенджеров 35-летняя жительница Нязепетровска познакомилась с мужчиной, который представился военным из Америки, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - Через некоторое время друг по переписке начал выражал пылкие чувства и готовность связать себя узами брака. Однако пояснил, что для приезда в Россию ему нужно собрать небольшую сумму для оформления документов для выхода на военную пенсию.

С февраля прошлого года жертва брачного афериста начала оплачивать сбор справок и документов, совершив общей сложности 14 переводов на сумму от 1200 до 7400 долларов. Все это время она предлагала жениху выйти на видеосвязь, но он заявил, что это невозможно ввиду секретности его службы.

В общей сложности доверчивая невеста потеряла два миллиона 610 тысяч рублей, из которых только 300 тысяч были ее собственными сбережениями. Остальные она взяла в кредит.

В полиции в очередной раз призывают граждан быть рассудительными и осторожными. И прежде чем отправлять корму-то свои сбережение и тем более заемные средства, посоветоваться с близкими. Санкция статьи о мошенничестве в крупном размере предусмотрено наказание на сроке до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Однако любителей легкой наживы это не останавливает. В ход идут все новые мошеннические схемы, отметили в ГУ МВД региона.

Кстати

В Челябинске задержан 32-летний аферист, который от имени медицинской организации связывался с продавцами различных товаров на сайтах бесплатных объявлений, предлагал доставить товар в его учреждение и даже заказывал такси, обещая его оплатить. Однако, когда жертва входила в учреждение в поисках покупателя, звонил таксисту и сообщал, что товар уже оплачен и доставить его нужно по другому адресу. На этой нехитрой комбинации выручил около миллиона рублей.