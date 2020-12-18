РФС оценил выступление сборной России в 2020 году как неудовлетворительное

Исполком Российского футбольного союза (РФС) выставил неудовлетворительную оценку выступлению национальной команды под руководством Станислава Черчесова в 2020 году.

В 2020 году сборная России не смогла завоевать повышение в классе в Лиге наций. Удачно начав турнир, в концовке команда Черчесова уступила сборной Турции - 2:3, а в заключительном матче была разгромлена командой Сербии со счетом 0:5. В итоге россияне уступили первое место в группе сборной Венгрии.

"Если говорить о выступлении главной сборной страны, то мы не можем быть удовлетворены. Задача, которая ставилась, - повышение в классе в Лиге наций - не была решена", - цитирует ТАСС президента РФС Александра Дюкова.

При этом, по его словам, "молодежная сборная выступила успешно".