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18.12.2020 15:00
Рубрика: Спорт

РФС оценил выступление сборной России в 2020 году как неудовлетворительное

Текст: Максим Домчев
Исполком Российского футбольного союза (РФС) выставил неудовлетворительную оценку выступлению национальной команды под руководством Станислава Черчесова в 2020 году.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В 2020 году сборная России не смогла завоевать повышение в классе в Лиге наций. Удачно начав турнир, в концовке команда Черчесова уступила сборной Турции - 2:3, а в заключительном матче была разгромлена командой Сербии со счетом 0:5. В итоге россияне уступили первое место в группе сборной Венгрии.

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"Если говорить о выступлении главной сборной страны, то мы не можем быть удовлетворены. Задача, которая ставилась, - повышение в классе в Лиге наций - не была решена", - цитирует ТАСС президента РФС Александра Дюкова.

При этом, по его словам, "молодежная сборная выступила успешно".

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