1. Горный кластер Сочи. Знаменитый летний курорт России - в числе лидеров спроса и зимой. В этом году впервые запустят единый ски-пасс на катание от трех горнолыжных курортов этого кластера.
2. Великий Устюг. Насыщенная шоу-программа c любимыми персонажами детских сказок и, конечно, самим Дедом Морозом делает особенно привлекательным это направление для семей с детьми. Туроператор TUI даже поставил сюда чартеры.
3. Зимняя Карелия. Рост бронирований в Карелии туроператоры отмечали в мае этого года, так как местные отели хорошо подходят для самоизоляции. На Новый год также выросло число желающих побывать в гостях у карельского Деда Мороза Талвиукко.
4. Лаго-Наки. Турбазы заснеженной Адыгеи в этом году особенно привлекательны для гостей. Мистический океан Тетис, Гуамское ущелье и другие достопримечательности привлекают туристов.
5. Ярославль. Города "Золотого кольца России" особенно популярны этой зимой. Туроператоры предлагают тематические пакетные туры.
6. Алтай. Известный туристический регион зимой привлекает истинных ценителей дикой природы и красоты гор.
7. Шерегеш. Популярный горнолыжный курорт в Кемеровской области интересен не только для лыжников. Провести здесь время весело и с пользой можно благодаря развитой инфраструктуре - есть оздоровительные центры, катки, сноупарк, кафе и рестораны.
8. Домбай. Всесезонный курорт в Карачаево-Черкесии зимой больше всего подходит для активного отдыха - катания на лыжах и сноубордах, санках-сноутюбах.
9. Мурманск. Помимо знакомства с городом можно побывать в саамской деревне, хаски-парке, отправиться в Териберку на побережье Ледовитого океана или устроить охоту за северным сиянием.
10. Татарстан. Гостей ждет насыщенная экскурсионная и развлекательная программа с посещением памятников истории, мечетей, православных храмов.