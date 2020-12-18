"РГ - Неделя" по отзывам туроператоров, отельеров и сервисов онлайн-бронирования составила десятку лучших направлений увлекательных и безопасных путешествий на Новый год.

Великий Устюг - знаменитая резиденция Деда Мороза - особенно популярен среди семей с детьми. Здесь гостей на веселый праздник ждут сказочные персонажи. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

1. Горный кластер Сочи. Знаменитый летний курорт России - в числе лидеров спроса и зимой. В этом году впервые запустят единый ски-пасс на катание от трех горнолыжных курортов этого кластера.

2. Великий Устюг. Насыщенная шоу-программа c любимыми персонажами детских сказок и, конечно, самим Дедом Морозом делает особенно привлекательным это направление для семей с детьми. Туроператор TUI даже поставил сюда чартеры.

Дом Деда Мороза в Великом Устюге.

3. Зимняя Карелия. Рост бронирований в Карелии туроператоры отмечали в мае этого года, так как местные отели хорошо подходят для самоизоляции. На Новый год также выросло число желающих побывать в гостях у карельского Деда Мороза Талвиукко.

4. Лаго-Наки. Турбазы заснеженной Адыгеи в этом году особенно привлекательны для гостей. Мистический океан Тетис, Гуамское ущелье и другие достопримечательности привлекают туристов.

5. Ярославль. Города "Золотого кольца России" особенно популярны этой зимой. Туроператоры предлагают тематические пакетные туры.

Тульский государственный музей оружия.

6. Алтай. Известный туристический регион зимой привлекает истинных ценителей дикой природы и красоты гор.

7. Шерегеш. Популярный горнолыжный курорт в Кемеровской области интересен не только для лыжников. Провести здесь время весело и с пользой можно благодаря развитой инфраструктуре - есть оздоровительные центры, катки, сноупарк, кафе и рестораны.

В этом году есть комплексные туры и в Сочи, и в Мурманск, и в Великий Устюг

8. Домбай. Всесезонный курорт в Карачаево-Черкесии зимой больше всего подходит для активного отдыха - катания на лыжах и сноубордах, санках-сноутюбах.

Памятник "Солдатам правопорядка", Челябинск.

9. Мурманск. Помимо знакомства с городом можно побывать в саамской деревне, хаски-парке, отправиться в Териберку на побережье Ледовитого океана или устроить охоту за северным сиянием.

10. Татарстан. Гостей ждет насыщенная экскурсионная и развлекательная программа с посещением памятников истории, мечетей, православных храмов.