Россияне назвали топ самых новогодних сказок

С Новым годом у российских читателей больше всего ассоциируется "Щелкунчик и Мышиный король" Эрнста Теодора Амадея Гофмана - таковы результаты опроса, который провел книжный сервис MyBook. "За эту книгу проголосовали более 30 процентов опрошенных", говорится в исследовании.

Второе место отдали Николаю Гоголю и его "Ночи перед Рождеством" (26 процентов), а на третьем месте с минимальным отрывом - Джоан Роулинг и первая часть саги о юном волшебнике "Гарри Поттер и философский камень" (25 процентов).

Также праздничную атмосферу читателям дарят "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака и "Снежная королева" Ганса Христиана Андерсена - у этих сказок 23 и 21 процент голосов соответственно.

При этом в нынешние зимние праздники россияне намерены читать и слушать аудиокниги больше, чем когда бы то ни было - о таких планах заявили более 70 процентов из двух тысяч опрошенных.

"46 процентов отмечают, что хотят успеть прочитать за выходные дни от двух до пяти книг, а 14 процентов - пять книг и более. Что касается аудиокниг, то около 29 процентов пользователей планируют слушать их чаще, чем обычно" - цитирует исследование РИА Новости.

Среди самых популярных жанров, которые россияне собираются читать и слушать на новогодних каникулах, - фэнтези и фантастика. За ними - классика и детективы.