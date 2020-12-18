В России изменятся правила лицензирования вузов

Новые правила обсудили на заседании Общественного совета при Рособрнадзоре.

Напомним, лицензия - это документ, дающий вузам и другим учреждениям право вести учебную деятельность на территории России. Лицензия нужна учебным заведениям, которые реализуют образовательные программы в любом формате: дистанционно или очно.

Что меняется? Во-первых, смягчаются требования к соискателям лицензий, в частности, к тем образовательным организациям, кто планирует обучать исключительно в формате электронного обучения с применением дистанционных технологий. Теперь от них не будут требовать отчеты о наличии материальной и технической базы в помещениях, санитарно-эпидемиологическое заключение тоже не понадобится.

Во-вторых, вместо справки о преподавателях и научных сотрудниках, которые будут читать определенные курсы и программы, вузы смогут предоставить гарантийное письмо, где обязуются привлечь этих работников, как только начнется обучение.

Однако новые правила пока утверждены лишь на год: с 2022 года их ждет "апгрейд".

По мнению членов Общественного совета, некоторые пункты правил действительно нуждаются в доработке. Например, остается дискуссионным вопрос трактовки некоторых требований по созданию специальных условий для студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

- Сегодня активно развиваются гибридные форматы обучения, когда очные занятия совмещаются с дистанционными, - рассказал проректор по образовательной деятельности ВШЭ Сергей Рощин. - В положении о лицензировании есть пункт-отсылка на закон "Об образовании в РФ" в части обеспечения специальных условий в вузах для ребят с ОВЗ. Но когда мы говорим о развитии онлайн-форматов, то этот вопрос становится дискуссионным. Ведь что такое спецусловия в рамках онлайн программы - до сих пор не определено и требует обсуждения.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил: правила лицензирования - одна из самых острых тем, над которыми предстоит работать в следующем году. "Возможно, даже острее, чем ЕГЭ", - подчеркнул он.

Какие еще проблемы увидели эксперты? Например, при подаче документов на лицензирование в электронном виде (такая возможность предусмотрена правилами) до сих пор требуется их нотариальное заверение и бумажный "дубляж". Члены Общественного совета предлагают отказаться от обращения к нотариусу в случае, если документы заверены электронной подписью ректора, а также не дублировать поданные документы в бумажной форме.

Перехода в цифру требует не только процедура лицензирования. Процесс получения государственной аккредитации (право выдавать диплом государственного образца) тоже должен переходить в электронный формат. Да, сейчас такая возможность есть, но вузам все равно приходится готовить для аккредитации кипу документов и проходить процедуру подтверждения аккредитации каждые шесть лет.

- Недавно такую проверку проходил МГТУ им. Баумана. Нам пришлось подготовить заявление на аккредитацию - 62 тысячи страниц, собрать аккредитационные материалы на полтеррабайта, - поделился опытом завкафедрой МГТУ им. Баумана, гендиректор Межгосударственной ассоциации разработчиков и производителей учебной техники Юрий Песоцкий. - Технически аккредитация - документарная проверка, здесь не контролируется актуальность программ, трудоустройство и востребованность выпускников. Вузы вполне могли бы просто размещать и обновлять всю нужную информацию на своих сайтах, а эксперты Рособрнадзора обращались бы к ней по мере необходимости.

При этом в вуз могут приезжать эксперты, чтобы на месте изучить условия работы и учебы в вузе, пообщаться со студентами и преподавателями.

- Чтобы перевести аккредитацию в "цифру", сами вузы должны стать более "цифровыми", разрабатывать и постоянно обновлять свои информационные системы, к которым бы имел доступ Рособрнадзор, чтобы получать актуальную информацию о деятельности вуза и реализуемых в нем образовательных программах", - прокомментировал предложение статс-секретарь - заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников.