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18.12.2020 21:25
Рубрика: Общество

Самый мощный в мире ракетный двигатель прошел огневые испытания

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Успешные испытания прошел самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель - РД-171МВ российского производства. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Энергомаш" сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме", - написал Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, испытанный агрегат предназначен для новейшей ракеты-носителя "Союз-5".

Дмитрий Рогозин пообещал показать огневые испытания двигателя своим подписчикам "в следующий раз".

Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" началась в 2016 году взамен производимой на Украине ракеты "Зенит". На первой ступени "Союза-5" планируют использовать РД-171МВ, на второй - РД-0124МС.

РД-171МВ собрали в феврале 2019 года. Известно, что тяга мощнейшего двигателя в мире превысит 800 тонн.

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