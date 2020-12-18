Самый мощный в мире ракетный двигатель прошел огневые испытания

Успешные испытания прошел самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель - РД-171МВ российского производства. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Энергомаш" сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме", - написал Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

И еще одна хорошая новость от наших двигателестроителей: "Энергомаш" сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме.

Двигатель будет использован на новейшей ракете-носителе "Союз-5". pic.twitter.com/f4wggYVRKY — РОГОЗИН (@Rogozin) December 18, 2020

По его словам, испытанный агрегат предназначен для новейшей ракеты-носителя "Союз-5".

Дмитрий Рогозин пообещал показать огневые испытания двигателя своим подписчикам "в следующий раз".

Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" началась в 2016 году взамен производимой на Украине ракеты "Зенит". На первой ступени "Союза-5" планируют использовать РД-171МВ, на второй - РД-0124МС.

РД-171МВ собрали в феврале 2019 года. Известно, что тяга мощнейшего двигателя в мире превысит 800 тонн.