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18.12.2020 11:28
Рубрика: Общество

С Восточного запустят 36 спутников OneWeb

Текст: Наталия Ячменникова

На сегодня, 18 декабря, с космодрома Восточный запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. Вес каждого - 147,5 кг.

Фото: Ren Junchuan/Xinhua via AP
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Согласно циклограмме, старт намечен на 15.26 мск: 117.8 с полета - отделение первой ступени ракеты, 214.8 с - сброс головного обтекателя, 287.5 с - отделение второй ступени, 561.6 с - отделение головного обтекателя.

Срок работы одного аппарата примерно семь лет. Рабочая орбита - 1200 км. Всего базовая группировка будет состоять из 650 спутников.

Как сообщает Роскосмос, предстоящий пуск станет первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с российского космодрома Восточный. Кроме того, он также станет первым запуском, реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома.

В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата, планируется запуск сотен других.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Космодром Восточный

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