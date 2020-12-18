Снегопад на восточном побережье США спровоцировал сотни аварий

Обильные снегопады на востоке США вызвали многочисленные дорожные аварии, в которых погибли семь человек. Ранее сообщалось о четырех, передает телекомпания NBC.

Еще два водителя не справились с управлением, попали в ДТП и погибли в округе Снайдер (штат Пенсильвания). Одного человека насмерть сбила муниципальная снегоуборочная машина. Это произошло в одном из городов Пенсильвании. 63-летний мужчина расчищал сугробы около своего дома, уточняет ТАСС.

Власти штатов восточного побережья США сообщают о сотнях аварий. Только на дорогах Нью-Йорка зафиксировано примерно 600 ДТП. Об этом сообщил мэр города Эндрю Куомо. В Вирджинии насчитали около 200 аварий и порядка 125 заглохших на дорогах автомобилей.

Чтобы быстрее справиться с последствиями стихии власти на местах вводят режим ЧС, приостанавливают занятия в учебных заведениях и ограничивают движение личного транспорта на дорогах. Сообщается, что в городах Бинемптон Эндикотт и Личфилд высота снежного покрова уже превысила один метр.