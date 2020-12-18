Новости

Один человек погиб и 16 пострадали при взрыве на заводе в Колумбии 05:33
Более семи тысяч жителей Екатеринбурга остались без теплоснабжения 05:19
Снегопад на восточном побережье США спровоцировал сотни аварий 05:00
Названы соответствующие всем критериям по COVID-19 страны 04:55
В Японии из снежного плена освободили более 1000 автомобилей 04:15
Строящее "Северный поток-2" судно вновь сменило владельца 03:49
Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос Владимиру Путину 03:48
Гинцбург назвал срок выработки иммунитета "лайт-вакциной" от COVID-19 03:05
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России 03:05
Власти Северной Ирландии объявили о введении карантина 02:15
Coca-cola уволит 2 200 сотрудников по всему миру 02:05
МВД разрешит общественникам наблюдать за сдачей экзамена на права 01:42
В Тунисе армия применила оружие для разгона протестующих 01:40
Билл Гейтс сообщил о "худшем" периоде пандемии коронавируса в США 00:57
Во Франции захвативший заложников мужчина найден мертвым 00:00
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 17.12.2020
Умер актер Джереми Буллок, Боба Фетт из "Звездных войн" 17.12.2020
Власти Подмосковья заблокируют пещеры после ЧП с детьми 17.12.2020
Директор предприятия во Франции взял в заложники жену, двое ранены 17.12.2020
Бастрыкин проконтролирует расследование по факту смерти Легкоступовой 17.12.2020
ЦСКА обыграл "Ростов" и завершил год на втором месте в РПЛ 17.12.2020
Тренер "Локомотива" Николич ответил на вопрос об отставке 17.12.2020
Пропавшие в Сьяновских пещерах дети найдены живыми 17.12.2020
КПРФ внесла проект о предельных наценках на товары 17.12.2020
Шарапова согласилась выйти замуж за миллионера из Великобритании 17.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 05:00
Рубрика: В мире

Снегопад на восточном побережье США спровоцировал сотни аварий

Фото: AP Photo / Bebeto Matthews Фото: AP Photo / Bebeto Matthews
Фото: AP Photo / Bebeto Matthews

Обильные снегопады на востоке США вызвали многочисленные дорожные аварии, в которых погибли семь человек. Ранее сообщалось о четырех, передает телекомпания NBC.

Фото: REUTERS
В Японии из снежного плена освободили более 1000 автомобилей

Еще два водителя не справились с управлением, попали в ДТП и погибли в округе Снайдер (штат Пенсильвания). Одного человека насмерть сбила муниципальная снегоуборочная машина. Это произошло в одном из городов Пенсильвании. 63-летний мужчина расчищал сугробы около своего дома, уточняет ТАСС.

Власти штатов восточного побережья США сообщают о сотнях аварий. Только на дорогах Нью-Йорка зафиксировано примерно 600 ДТП. Об этом сообщил мэр города Эндрю Куомо. В Вирджинии насчитали около 200 аварий и порядка 125 заглохших на дорогах автомобилей.

Чтобы быстрее справиться с последствиями стихии власти на местах вводят режим ЧС, приостанавливают занятия в учебных заведениях и ограничивают движение личного транспорта на дорогах. Сообщается, что в городах Бинемптон Эндикотт и Личфилд высота снежного покрова уже превысила один метр.

В мире США

Главное сегодня

Важные заявления Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. Главное
Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Президент подписал указ о новогодней выплате на детей
Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос Владимиру Путину
МВД разрешит общественникам наблюдать за сдачей экзамена на права
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек