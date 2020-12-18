Закон Санкт-Петербурга от 18 декабря 2020 года № 591-130 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О внесении изменения в статью 5 Закона Санкт-Петербурга "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 9 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 8 июля 2020 года № 355-87 "О внесении изменения в статью 5 Закона Санкт-Петербурга "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге" следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1

Внести в статью 5 Закона Санкт-Петербурга от 5 февраля 2014 года № 50-5 "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге" изменение, дополнив ее пунктом 4 следующего содержания:

"4. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в которых имеется зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, при условии вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки), за исключением объектов общественного питания, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах типа "хрущевки" постройки 1957 - 1970 гг.", в многоквартирных домах типа "панельные постройки 1970 - 1980 гг.", расположенных на территории Санкт-Петербурга, допускается в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в которых имеется зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров, при условии вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки).

Под площадью зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания понимается площадь специально оборудованных помещений объекта организации общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

К инвентаризационным и правоустанавливающим документам относятся документы на объект общественного питания, содержащие необходимую информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а также информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (договор купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей) и другие документы).".

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением абзаца третьего статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, который вступает в силу с 1 января 2022 года.".

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







