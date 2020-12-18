Закон Санкт-Петербурга от 18 декабря 2020 года № 591-130 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О внесении изменения в статью 5 Закона Санкт-Петербурга "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге"

Новости

В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 18.12.2020
Собянин рассказал о самочувствии после вакцины от коронавируса 18.12.2020
В столице горит здание "Мосгоргеотреста" 18.12.2020
На II очереди космодрома Восточный будет выполняться до 10 пусков в год 18.12.2020
Дети смогут выезжать за рубеж по разрешению одного из родителей 18.12.2020
В построенных Минобороны медцентрах от COVID-19 вылечили 13 тысяч человек 18.12.2020
В Австрии вводят третий локдаун 18.12.2020
Рогозин заявил об успешном выходе на орбиту 36 запущенных "Союзом" спутников 18.12.2020
На Большом Каменном мосту в центре Москвы в выходные изменят схему движения 18.12.2020
Самый мощный в мире ракетный двигатель прошел огневые испытания 18.12.2020
В Бельгии преждевременно обнародовали цены на вакцины разных производителей 18.12.2020
Минобороны РФ сообщило о 41 тысяче вернувшихся в Карабах беженцев 18.12.2020
Минск подготовил ответные меры на новые санкции Евросоюза 18.12.2020
Лавров: Россия открыта к диалогу, но у Украины нет желания его вести 18.12.2020
Эксперты отмечают снижение безработицы в ноябре 18.12.2020
Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии 18.12.2020
В 2020 году строится больше жилья, чем в прошлом году 18.12.2020
Граница РФ и Азербайджана закрывается до 1 марта 18.12.2020
Германия выразила готовность производить российскую вакцину от COVID-19 18.12.2020
В СК РФ уточнили суть обвинений в адрес экс-следователя ГСУ 18.12.2020
Скончался первый советский каскадер Александр Массарский 18.12.2020
Посольство РФ в Болгарии: Высылка дипломата является безосновательной 18.12.2020
Более 2,6 тысячи новых инвестпроектов в ДФО реализуются с господдержкой 18.12.2020
Косачев назвал Болгарию рупором тезиса о российской угрозе 18.12.2020
Эксперт рассказал, кого перед прививкой от COVID попросят сдать тест 18.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
18 декабря 2020 г.

Закон Санкт-Петербурга от 18 декабря 2020 года № 591-130 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О внесении изменения в статью 5 Закона Санкт-Петербурга "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге"

Дата подписания 18 декабря 2020 г.
Опубликован 18 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон Санкт-Петербурга от 10 февраля 2014 года №50-5 "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 9 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 8 июля 2020 года № 355-87 "О внесении изменения в статью 5 Закона Санкт-Петербурга "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге" следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1

Внести в статью 5 Закона Санкт-Петербурга от 5 февраля 2014 года № 50-5 "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге" изменение, дополнив ее пунктом 4 следующего содержания:

"4. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в которых имеется зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, при условии вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки), за исключением объектов общественного питания, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах типа "хрущевки" постройки 1957 - 1970 гг.", в многоквартирных домах типа "панельные постройки 1970 - 1980 гг.", расположенных на территории Санкт-Петербурга, допускается в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в которых имеется зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров, при условии вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары (упаковки).

Под площадью зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания понимается площадь специально оборудованных помещений объекта организации общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

К инвентаризационным и правоустанавливающим документам относятся документы на объект общественного питания, содержащие необходимую информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого объекта, а также информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (договор купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей) и другие документы).".

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением абзаца третьего статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, который вступает в силу с 1 января 2022 года.".

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией