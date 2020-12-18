Специалисты назвали лучший смартфон в России

Эксперты Роскачества опубликовали свежий рейтинг флагманских смартфонов, доступных российским покупателям.

В расчет брались следующие параметры: съемка фото и видео, качество дисплея, производительность системы, качество звука, время работы от батареи, прочность, удобство использования и другие.

Тройку лучших мобильных девайсов, которые официально доступны на российском рынке, вошли Samsung Galaxy S10+, Apple iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. В десятке наиболее качественных устройств также оказались OnePlus 8 Pro и Xiaomi Mi 10T Pro 5G.

Весь рейтинг смартфонов доступен на сайте Роскачества.