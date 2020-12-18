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Специалисты назвали лучший смартфон в России

Текст:   Антон Благовещенский
18.12.2020,  
14:47
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Эксперты Роскачества опубликовали свежий рейтинг флагманских смартфонов, доступных российским покупателям.

В расчет брались следующие параметры: съемка фото и видео, качество дисплея, производительность системы, качество звука, время работы от батареи, прочность, удобство использования и другие.

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Тройку лучших мобильных девайсов, которые официально доступны на российском рынке, вошли Samsung Galaxy S10+, Apple iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. В десятке наиболее качественных устройств также оказались OnePlus 8 Pro и Xiaomi Mi 10T Pro 5G.

Весь рейтинг смартфонов доступен на сайте Роскачества.

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