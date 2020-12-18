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Рубрика: Спорт

Поедем и в Токио, и в Пекин

CAS смягчил наказание для России
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 285(8339)
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне смягчил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

После серии допинговых скандалов исполком WADA в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и потребовал отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх. Однако CAS лишь частично удовлетворил иск WADA, и наши атлеты будут лишены возможности выступать под национальным флагом только два года - до 16 декабря 2022-го. В этот период пройдут летние Игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии, и зимние Игры в Пекине. Ограничения не коснутся Олимпиады-2024 в Париже.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение CAS

Несмотря на то, что флаг и гимн для российских чемпионов остался под запретом, как это было в Пхёнчхане-2018, форма спортсменов сможет содержать цвета национального триколора. Кроме того, разрешено использовать надпись "Россия" на любом языке и в любом формате. Но в этом случае обязательно должна быть и другая надпись на английском: "нейтральный атлет" (или ее эквивалент). Причем она должна быть такой же заметной.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков отметил, что суд не в полной мере учел аргументацию и доводы российской стороны. А "наша позиция была основана на том, что нет никаких оснований для наказания РУСАДА и как следствие - санкций в отношении участников процесса". Тем не менее результаты работы видны: спортсмены будут выступать как олимпийская команда России. Им не придется доказывать свою чистоту и правоту.

- Слово "Россия" может использоваться при определенных условиях, что позволяет сохранить визуализацию национальной принадлежности олимпийской команды, - заявил Поздняков во время подхода к прессе. - Мы планируем незамедлительно начать консультации по всем направлениям с Международным олимпийским комитетом (МОК). Однозначно на данный момент можно сказать, что чистые российские спортсмены могут без каких-либо ограничений принимать участие в Олимпийских играх и делать это в составе команды, формируемой национальным комитетом. К ОКР не было и нет претензий. Мы продолжаем работать в соответствии с Олимпийской хартией.

Предстоит провести консультации и с международными федерациями по видам спорта. Ведь из-за двухлетних санкций мы рискуем потерять право провести несколько чемпионатов мира. Согласно ранее утвержденному международному календарю, в 2021 году России отдали чемпионат мира по скалолазанию, в 2022-м - ЧМ по волейболу, стрельбе, борьбе и плаванию на короткой воде.

К ОКР претензий нет. Наши спортсмены будут выступать в составе олимпийской команды России

Но хорошие новости пришли, например, из Федерации хоккея России (ФХР), пресс-служба которой подтвердила, что ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге состоится по плану и без каких-либо ограничений. Этот запрет также не коснется континентальных турниров, так что летом 2021 года в России пройдут матчи футбольного Евро, а в 2020 году - финал Лиги чемпионов.

Между тем

РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 270 000 долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с января 2019 года до даты принятия этого решения.

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