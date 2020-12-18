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Рубрика: Власть

Шеф, ты не прав

Суды в пандемию восстановили на работе почти половину истцов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 286(8340)
Российские суды в условиях пандемии коронавируса удовлетворяют почти половину исков о восстановлении на работе. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
Если гражданин был несправедливо уволен, то через суд сможет взыскать компенсацию морального вреда. Фото: Photoxpress Если гражданин был несправедливо уволен, то через суд сможет взыскать компенсацию морального вреда. Фото: Photoxpress
Если гражданин был несправедливо уволен, то через суд сможет взыскать компенсацию морального вреда. Фото: Photoxpress

"В период пандемии повышенное внимание уделяется сохранению социальной направленности правосудия в России, - сообщил Вячеслав Лебедев. - За 11 месяцев этого года в гражданском судопроизводстве удовлетворено 42 процента требований о восстановлении на работе, 98 процентов требований об оплате труда, 88 процентов требований о защите пенсионных прав граждан".

Фото: iStock
Петербуржец оспорил увольнение в период нерабочих дней

Как рассказывают эксперты, в период пандемии работодатели часто увольняют граждан по надуманным предлогам. Еще одно распространенное нарушение: принудительные неоплачиваемые отпуска.

Кстати, работники при несправедливом увольнении смогут требовать также компенсации морального вреда. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, позволяющую несправедливо уволенным работникам после восстановления через суд на работе подавать иски с требованием компенсации морального вреда.

"Право на компенсацию морального вреда существует и сегодня, однако в силу определенных недоработок в законодательстве на практике возникают проблемы с взысканием", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Согласно действующим нормам, если в иске о восстановлении на работе гражданин сразу не заявил требования о компенсации морального вреда, то взыскать их уже после победы в процессе будет невозможно. Суды не примут новый иск. Мол, время ушло.

42 процента исков о восстановлении на работе было удовлетворено судами

Недавно Конституционный суд России признал такое положение не соответствующим Основному Закону. Поэтому необходимо внести поправки в Трудовой кодекс.

"Подготовленный законопроект разрешает подавать иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда о восстановлении нарушенных прав гражданина. Допустим, если решением суда гражданин был восстановлен на работе, то в течение трех месяцев он сможет подать иск в суд о компенсации морального вреда за неправомерное увольнение", - пояснил Владимир Груздев.

Власть Право Трудовое право

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