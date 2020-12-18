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18.12.2020 18:50
Рубрика: Культура

ТНТ закрывает "Дом-2" и готовит грандиозный финал шоу

Текст: Сусанна Альперина
Канал ТНТ объявил о том, что завершает - цитата :"Самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь". Все подробности будут озвучены в эфире программы "Дом-2" 23 декабря в 23:00. А большой двухчасовой финал шоу выйдет на ТНТ 30 декабря в 22:00.
Фото: ДОМ-2/ youtube.com Фото: ДОМ-2/ youtube.com
Фото: ДОМ-2/ youtube.com

Нетрудно предположить, что этот эфир "порвет" все телерейтинги. Потому что "Дом-2" - это целая эпоха, исторический проект не только на российском телевидении, но и в жизни нашей страны. Название "Дом-2" стало нарицательным. Шоу появилось на ТНТ в 2004 году и стало одним из самых резонансных проектов на ТВ.

Фото: iStock
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Немного истории: в начале нулевых в индустрии мирового телевидения произошел долгожданный прорыв. Голландская компания Endemol открыла новый жанр - реалити-шоу, создав проект "Большой Брат". В России предвестниками новой эры стали шоу "За стеклом" и римейк голландского формата, который также выпустил канал ТНТ. Но оба проекта достаточно быстро закрылись.

"В 2004 году телеканал ТНТ был маленьким каналом с большими амбициями. Мы сразу увидели потенциал жанра. Но один сезон шоу в год - это слишком мало, чтобы сделать прорыв. Для того, чтобы поднять канал, нужен был проект бесконечный и ежедневный. В "Большом Брате" практически все всплески рейтингов были связаны с романтическими историями и образованием пар. И тогда мы решили, новое шоу будет только об этом - как построить любовь. Мы вложили последние деньги в постройку площадки, буквально нашпиговали ее камерами и прозрачными зеркалами", - комментирует директор ТНТ Роман Петренко.

Когда появился "Дом-2", для страны это был шок - впервые на голубых экранах показывали обычных людей, живущих своей настоящей жизнью. Юноши и девушки строили отношения под прицелом телекамер.

В течение трех месяцев проект стал национальным суперхитом, а канал ТНТ получил долгожданные рейтинги и первые серьезные бюджеты от рекламодателей. Проект быстро стал модным и в течение почти 10 лет оставался одним из самых рейтинговых проектов страны для аудитории от 14 до 44 лет. Пока в публичном пространстве шли дебаты о моральности и допустимости непривычного зрелища, зрительский интерес только рос. Проект пережил многочисленные судебные иски, критику... Что только он не пережил.

За 14 лет существования реалити-шоу на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, а на свет появилось 14 детей. Имена главных ведущих шоу - Ксении Бородиной и Ольги Бузовой - сегодня знает вся страна. Кроме этого, участниками телепроекта были многие нынешние селебрити с многомиллионной аудиторией подписчиков в соцсетях: Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие. Для Ксении Собчак шоу стало трамплином в профессию. Именно после него ее стали воспринимать как телеведущую.

Фото: "Вольга"
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"За 16 лет с момента запуска "Дом-2" телевизионное пространство сильно изменилось - в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это 2 вещи - самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти. Все в мире конечно. Мы с сожалением и ностальгией провожаем "Дом-2". Последний, двухчасовой выпуск шоу выйдет перед Новым Годом - 30 декабря в 22:00. Мы безмерно благодарны всем участникам шоу, которые учили страну любить на собственных ошибках. Мы благодарны команде телепроекта: продюсерам, ведущим, которые много лет участвовали в уникальном эксперименте, показывая реальную жизнь обычных девушек и парней. И всем, кто создавал этот проект мы желаем больших успехов в реализации ваших новых планов и целей! Слот телепроекта "Дом-2" 23:00 заменит линейка из 5 программ в жанре стендап", - говорит директор ТНТ Роман Петренко.

Сегодня проходят съемки выпуска, из которого все зрители смогут узнать все подробности и детали о завершении проекта от самих участников.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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