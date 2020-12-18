ТОП-20 новых направлений для отдыха в России

Собкоры "РГ" составили путеводитель самых интересных и малоизвестных мест для отдыха в России.

Дзивгисская крепость в Северной Осетии - удивительный средневековый замок, высеченный прямо в скале. Фото: instagram.com / ser.kes

1. Дзивгисская крепость, Северная Осетия

Высеченный в скале замок ХIII века, в который ведут только узкие каменные ступеньки вдоль скалы, языческое святилище по соседству, на месте которого в ХIV веке построили христианский храм.

Как добраться: от Владикавказа на автомобиле или рейсовом автобусе (40 км), есть экскурсии.

Где остановиться: во Владикавказе есть гостиницы на любой вкус и кошелек.

Где поесть: ресторанов и кафе в Дзивгиссе нет, лучше взять еду с собой.

Расстояние от Москвы до Владикавказа - 1763 км по автодорогам.

Подготовил Юрий Гень

2. Дивногорье, Воронежская область

Музей-заповедник на возвышенности, откуда видна реликтовая степь с меловыми столбами - "дивами". Монастырь с меловым храмом, созданные монахами-отшельниками пещеры.

Как добраться: из Воронежа на автомобиле или на электричке с пересадкой в Лисках (150 км).

Где разместиться: на хуторе Дивногорье есть несколько гостиниц.

Где поесть: ближайший общепит - в симпатичном городке Острогожске.

Расстояние от Москвы до Воронежа - 516 км по автодорогам.

Железнодорожный вокзал "Воронеж-1". Фото: РИА Новости www.ria.ru

Подготовила Татьяна Ткачева

3. Голубая бездна, Кабардино-Балкария

Вода в голубых озерах в Черекском районе республики меняет свой цвет от нежно-голубого в ясную погоду до лазурного в пасмурную и почти черного зимой. На Нижнем озере работает дайвинг-центр, в озеро погружался даже знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто.

Как добраться: на автомобиле из Нальчика (40 км), на пассажирском автобусе в село Бабугент, далее пешком.

Где разместиться: на берегах Нижнего озера есть небольшие гостиницы.

Где поесть: кафе, палатки на берегу.

От Москвы до Нальчика - 1650 км.

Подготовил Михаил Сухарев

4. Городище Иднакар, Удмуртия

Средневековое городище IX-XIII веков, где во время раскопок нашли остатки древних сооружений, жилищ, укреплений.

Как добраться: до городища Иднакар (в 4 км от города Глазова) из Ижевска на автомобиле, автобусе или поездом (173 км).

Где разместиться: в Глазове есть гостиницы, мотели и гостевые дома.

Где поесть: в кафе и ресторанах в Глазове.

Расстояние от Москвы до Ижевска - 1193 км по автодорогам.

Подготовила Яна Шамаева

5. Озеро Светлояр, Нижегородская область

Озеро круглой формы с кристально чистой водой, с которым связана легенда о граде Китеже. Вблизи небольшая церковь и чудотворный источник.

Как добраться: из Нижнего Новгорода на автобусе до села Владимирское или на электричке до села Семенов, затем на автобусе до Владимирского (439 км).

Где разместиться: в селе Владимирское есть гостиницы, сдаются комнаты.

Где поесть: есть несколько кафе и ресторанов в селе Владимирское.

Расстояние от Москвы до озера Светлояр - 537 км по автодорогам.

Подготовила Мария Волкова

6. Остров-град Свияжск, Татарстан

В городе на слиянии трех рек Волги, Свияги и Щуки неспешная жизнь, маковки многочисленных церквей, уха из свежепойманной рыбы и душистый чай из самовара.

Как добраться: летом по Волге, зимой автобусом или на машине из Казани (60 км).

Свияжск - город в Татарстане на слиянии трех рек Волги, Свияги и Щуки своим силуэтом издали вызывает ассоциации со сказочным островом Буяном. Фото: instagram.com / ostrov_sviyazhsk

Где разместиться: в поселке несколько гостиниц, расположенных в исторических постройках XIX века.

Где поесть: есть кафе и рестораны.

От Москвы до Казани - 800 км.

Мечеть Кул-Шариф, Казань. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Подготовил Олег Корякин

7. "Золотое кольцо Сибири", Томск

За 15 дней путешествия - 10 регионов. Закат на хребтах Горного Алтая, спуск в шахты Кузбасса, участие в настоящем шаманском обряде и бурятских играх, прогулки по заповедным Ергакам и многое другое. Маршрут начинается в Томске.

Как добраться: из Москвы в Томск самолетом или поездом.

Где разместиться: проживание в гостиницах включено в пакетный тур.

Где поесть: тур в формате all inclusive.

Расстояние от Москвы до Томска - 2877 км на самолете, 3711 км по железной дороге.

Подготовила Наталья Граф

Омский академический театр драмы. Фото: РИА Новости www.ria.ru

8. Поселок Пешелань, Нижегородская область

Музей горного дела, геологии и спелеологии в подземной шахте действующего гипсового завода, камнерезная фабрика, усадьбы рода Пашковых и французского барона Антуана-Анри Жомини. Для детей выставка рептилий "Парк Юрского периода", зоопарк "Сафари".

Как добраться: из Нижнего Новгорода на автобусе Нижний Новгород - Лукоянов до села Пешелань (117 км), далее пешком около 2 км, из Арзамаса на пригородном автобусе (13 км).

Где разместиться: в поселке несколько гостиниц, отели в Арзамасе.

Где поесть: в небольших кафе.

От Москвы до Арзамаса - 470 км.

Подготовил Андрей Чугунов

9. "Смоленское Поозерье", Смоленская область

В национальном парке зимой прогулки по экотропам, катания на лыжах, лошадях и "ватрушках", рыбалка. На территории парка - центр биатлона и несколько музеев, в том числе музей-усадьба Пржевальского.

Как добраться: из Смоленска на автомобиле или рейсовым автобусом до поселка Пржевальское (120 км).

Где разместиться: на территории парка есть гостевые дома.

Где поесть: в поселке Пржевальское туристы хвалят столовую.

От Москвы до Смоленска -396 км по автотрассе.

Подготовила Татьяна Ткачева

10. Териберка, Мурманская область

Виды дикой арктической природы на берегу Ледовитого океана, высокие гранитные сопки, водопад, кладбище старых поморских деревянных баркасов и длинный песчаный пляж.

Как добраться: из Мурманска устраивают автомобильные туры.

Красота природы - приятный и бесплатный бонус для путешественников. Фото: instagram.com / aurora_teriberka

Где разместиться: в Териберке есть гостиница, турбаза и гостевые домики.

Где поесть: в ресторане можно попробовать поморские блюда из свежей рыбы.

От Москвы до Мурманска - 2038 км по автодорогам.

Подготовил Алексей Михайлов

"Екатеринбург Арена". Фото: Донат Сорокин / ТАСС

11. Лавандовое поле в селе Тургеневка, Крым

Поле площадью 180 гектаров цветет в середине июня по соседству с поспевающим золотым ячменем. Рвать цветы нельзя, агрофирма "Тургеневское" косит лаванду для производства эфирного масла.

Как добраться: из Симферополя ходит автобус.

Где разместиться: гостиницы в Бахчисарае в 8 км от Тургеневки.

Где поесть: в ресторанах Бахчисарая можно отведать неповторимые блюда национальной кухни крымских татар.

Расстояние от Москвы до Симферополя - 1751 км по автотрассе.

Цветущее в июне поле лавандыв селе Тургеневка в Крыму сталоместом паломничества туристови фотографов. Только собиратьлаванду не разрешают: местнаяфабрика скосит ее в августе дляпроизводства эфирного масла. Фото: instagram.com/hola_olya

12. Плато горы Ай-Петри, Крым

Вершина Ай-Петри с зубцами высотой 1234 метра, к которым ведет уникальный подвесной мост над обрывом.

Как добраться: на автомобиле или по канатной дороге.

Где разместиться: в поселке Мисхор на морском побережье работают отели, гостевые дома, санатории.

Где поесть: на пути в заповедник есть несколько кафе и ресторанчиков.

Подготовил Илья Изотов

13. Геопарк, Башкортостан

Гора Янгантау, исторгающая целебный для суставов пар, санаторий, источник чистейшей минеральной воды, геологический разрез с окаменелостями древних растений и животных, горнолыжная трасса, геопарк - 200 пещер.

Как добраться: из Уфы на автобусе (195 км).

Где разместиться: в гостиницах, в санатории или в туристическом комплексе.

Где поесть: в санатории трехразовое питание, поблизости есть кафе, рестораны.

От Москвы до Уфы - 1165 км по воздуху.

Подготовила Олеся Нематова

14. Нагорье Лагонаки, Адыгея

Туристские маршруты в ущельях и межгорных котловинах, смотровые площадки с прекрасными видами, лыжи, снегоходы, пикники на живописных обрывах.

Как добраться: из Краснодара на автомобиле (135 км), из Майкопа на автомобиле или автобусе (74 км).

Где разместиться: в гостиницах или турбазах на плато.

Где поесть: в кафе, на маршруты с собой стоит взять чай и бутерброды.

Расстояние от Москвы до Майкопа - 1406 км по автотрассе.

Здание администрации Ростова-на-Дону/ Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

15. Термальные источники, Краснодарский край

Теплые бассейны и ванны с природной минеральной водой, водный массажный душ. В предгорных районах действует около 50 горячих ключей.

Как добраться: из Краснодара ходит автобус (50-100 км).

Где разместиться: на турбазах или в гостевых домиках.

Где поесть: в столовых, кафе.

Расстояние от Москвы до Краснодара - 1348 км по автотрассе.

Подготовила Анна Юркова

16. Куршская коса, Калининградская область

Фантастические, местами инопланетные пейзажи песчаного полуострова длиной 98 км между Балтийским морем и Куршским заливом. Смотровая площадка "Высота Эфа", "Танцующий лес", где сосны изгибаются волнами, закручиваются в спирали.

Как добраться: из Калининграда зимой на автомобиле, с 28 февраля 2021 года автобусом (82 км).

Где разместиться: кемпинги, отели и базы отдыха.

Где поесть: в кафе и ресторанах.

Расстояние от Москвы до Калининграда - 1089 км по воздуху.

Подготовила Ульяна Вылегжанина

17. Город Воткинск, Удмуртия

Родина Петра Чайковского. В сохранившейся усадьбе великий композитор провел первые годы жизни.

Как добраться: из Ижевска на автобусе или электричке (54 км).

Где разместиться: гостиницы, мотели и гостевые дома.

Где поесть: в кафе и ресторанах.

Расстояние от Москвы до Воткинска - 1249 км по автотрассе.

Подготовила Яна Шамаева

18. Большое Болдино, Нижегородская область

Исторические места, связанные с именем Пушкина. В имении деда поэта были закончены "Евгений Онегин", "Повести Белкина", "Маленькие трагедии", "Пиковая дама" и другие ключевые произведения.

Как добраться: из Нижнего Новгорода на автобусе, маршрутке или такси (204 км).

Где разместиться: в гостиницах, мини-отелях, гостевых домах.

Где поесть: в кафе и ресторанах в Большом Болдине.

От Москвы до Болдино - 589 км.

Подготовила Мария Волкова

Владимир, храм Покрова Богородицы на Нерли. Фото: РИА Новости www.ria.ru

19. Гаврилов Посад, Ивановская область

Город на границе Ивановской и Владимирской областей - родина знаменитых тяжеловозов, непривычный пункт маршрута "Золотое кольцо России". Стоит посетить храм Ильи Пророка с уникальными изразцами.

Как добраться: из Москвы на автомобиле или поезде (200 км).

Где разместиться: есть гостиницы.

Где поесть: в городских кафе.

Подготовила Татьяна Ткачева

Планетарий им. Терешковой, Ярославль. Фото: РИА Новости www.ria.ru

20. Заповедник "Столбы", Красноярский край

Горные тропы, причудливые скалы, экскурсии по парку флоры и фауны "Роев ручей", катание на горных лыжах.

Как добраться: в нацпарк ходит городской автобус Красноярска.

Где разместиться: в Красноярске много гостиниц различных категорий.

Где поесть: закусочные есть у входа в нацпарк, в горнолыжном комплексе по соседству работают кафе и рестораны.

Здание речного вокзала, Красноярск. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

От Москвы до Красноярска - 4166 км.

Подготовил Алексей Михайлов