ТОП-20 новых направлений для отдыха в России

1. Дзивгисская крепость, Северная Осетия
Высеченный в скале замок ХIII века, в который ведут только узкие каменные ступеньки вдоль скалы, языческое святилище по соседству, на месте которого в ХIV веке построили христианский храм.
Как добраться: от Владикавказа на автомобиле или рейсовом автобусе (40 км), есть экскурсии.
Где остановиться: во Владикавказе есть гостиницы на любой вкус и кошелек.
Где поесть: ресторанов и кафе в Дзивгиссе нет, лучше взять еду с собой.
Расстояние от Москвы до Владикавказа - 1763 км по автодорогам.
Подготовил Юрий Гень
2. Дивногорье, Воронежская область
Музей-заповедник на возвышенности, откуда видна реликтовая степь с меловыми столбами - "дивами". Монастырь с меловым храмом, созданные монахами-отшельниками пещеры.
Как добраться: из Воронежа на автомобиле или на электричке с пересадкой в Лисках (150 км).
Где разместиться: на хуторе Дивногорье есть несколько гостиниц.
Где поесть: ближайший общепит - в симпатичном городке Острогожске.
Расстояние от Москвы до Воронежа - 516 км по автодорогам.
Подготовила Татьяна Ткачева
3. Голубая бездна, Кабардино-Балкария
Вода в голубых озерах в Черекском районе республики меняет свой цвет от нежно-голубого в ясную погоду до лазурного в пасмурную и почти черного зимой. На Нижнем озере работает дайвинг-центр, в озеро погружался даже знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто.
Как добраться: на автомобиле из Нальчика (40 км), на пассажирском автобусе в село Бабугент, далее пешком.
Где разместиться: на берегах Нижнего озера есть небольшие гостиницы.
Где поесть: кафе, палатки на берегу.
От Москвы до Нальчика - 1650 км.
Подготовил Михаил Сухарев
4. Городище Иднакар, Удмуртия
Средневековое городище IX-XIII веков, где во время раскопок нашли остатки древних сооружений, жилищ, укреплений.
Как добраться: до городища Иднакар (в 4 км от города Глазова) из Ижевска на автомобиле, автобусе или поездом (173 км).
Где разместиться: в Глазове есть гостиницы, мотели и гостевые дома.
Где поесть: в кафе и ресторанах в Глазове.
Расстояние от Москвы до Ижевска - 1193 км по автодорогам.
Подготовила Яна Шамаева
5. Озеро Светлояр, Нижегородская область
Озеро круглой формы с кристально чистой водой, с которым связана легенда о граде Китеже. Вблизи небольшая церковь и чудотворный источник.
Как добраться: из Нижнего Новгорода на автобусе до села Владимирское или на электричке до села Семенов, затем на автобусе до Владимирского (439 км).
Где разместиться: в селе Владимирское есть гостиницы, сдаются комнаты.
Где поесть: есть несколько кафе и ресторанов в селе Владимирское.
Расстояние от Москвы до озера Светлояр - 537 км по автодорогам.
Подготовила Мария Волкова
6. Остров-град Свияжск, Татарстан
В городе на слиянии трех рек Волги, Свияги и Щуки неспешная жизнь, маковки многочисленных церквей, уха из свежепойманной рыбы и душистый чай из самовара.
Как добраться: летом по Волге, зимой автобусом или на машине из Казани (60 км).
Где разместиться: в поселке несколько гостиниц, расположенных в исторических постройках XIX века.
Где поесть: есть кафе и рестораны.
От Москвы до Казани - 800 км.
Подготовил Олег Корякин
7. "Золотое кольцо Сибири", Томск
За 15 дней путешествия - 10 регионов. Закат на хребтах Горного Алтая, спуск в шахты Кузбасса, участие в настоящем шаманском обряде и бурятских играх, прогулки по заповедным Ергакам и многое другое. Маршрут начинается в Томске.
Как добраться: из Москвы в Томск самолетом или поездом.
Где разместиться: проживание в гостиницах включено в пакетный тур.
Где поесть: тур в формате all inclusive.
Расстояние от Москвы до Томска - 2877 км на самолете, 3711 км по железной дороге.
Подготовила Наталья Граф
8. Поселок Пешелань, Нижегородская область
Музей горного дела, геологии и спелеологии в подземной шахте действующего гипсового завода, камнерезная фабрика, усадьбы рода Пашковых и французского барона Антуана-Анри Жомини. Для детей выставка рептилий "Парк Юрского периода", зоопарк "Сафари".
Как добраться: из Нижнего Новгорода на автобусе Нижний Новгород - Лукоянов до села Пешелань (117 км), далее пешком около 2 км, из Арзамаса на пригородном автобусе (13 км).
Где разместиться: в поселке несколько гостиниц, отели в Арзамасе.
Где поесть: в небольших кафе.
От Москвы до Арзамаса - 470 км.
Подготовил Андрей Чугунов
9. "Смоленское Поозерье", Смоленская область
В национальном парке зимой прогулки по экотропам, катания на лыжах, лошадях и "ватрушках", рыбалка. На территории парка - центр биатлона и несколько музеев, в том числе музей-усадьба Пржевальского.
Как добраться: из Смоленска на автомобиле или рейсовым автобусом до поселка Пржевальское (120 км).
Где разместиться: на территории парка есть гостевые дома.
Где поесть: в поселке Пржевальское туристы хвалят столовую.
От Москвы до Смоленска -396 км по автотрассе.
Подготовила Татьяна Ткачева
10. Териберка, Мурманская область
Виды дикой арктической природы на берегу Ледовитого океана, высокие гранитные сопки, водопад, кладбище старых поморских деревянных баркасов и длинный песчаный пляж.
Как добраться: из Мурманска устраивают автомобильные туры.
Где разместиться: в Териберке есть гостиница, турбаза и гостевые домики.
Где поесть: в ресторане можно попробовать поморские блюда из свежей рыбы.
От Москвы до Мурманска - 2038 км по автодорогам.
Подготовил Алексей Михайлов
11. Лавандовое поле в селе Тургеневка, Крым
Поле площадью 180 гектаров цветет в середине июня по соседству с поспевающим золотым ячменем. Рвать цветы нельзя, агрофирма "Тургеневское" косит лаванду для производства эфирного масла.
Как добраться: из Симферополя ходит автобус.
Где разместиться: гостиницы в Бахчисарае в 8 км от Тургеневки.
Где поесть: в ресторанах Бахчисарая можно отведать неповторимые блюда национальной кухни крымских татар.
Расстояние от Москвы до Симферополя - 1751 км по автотрассе.
12. Плато горы Ай-Петри, Крым
Вершина Ай-Петри с зубцами высотой 1234 метра, к которым ведет уникальный подвесной мост над обрывом.
Как добраться: на автомобиле или по канатной дороге.
Где разместиться: в поселке Мисхор на морском побережье работают отели, гостевые дома, санатории.
Где поесть: на пути в заповедник есть несколько кафе и ресторанчиков.
Подготовил Илья Изотов
13. Геопарк, Башкортостан
Гора Янгантау, исторгающая целебный для суставов пар, санаторий, источник чистейшей минеральной воды, геологический разрез с окаменелостями древних растений и животных, горнолыжная трасса, геопарк - 200 пещер.
Как добраться: из Уфы на автобусе (195 км).
Где разместиться: в гостиницах, в санатории или в туристическом комплексе.
Где поесть: в санатории трехразовое питание, поблизости есть кафе, рестораны.
От Москвы до Уфы - 1165 км по воздуху.
Подготовила Олеся Нематова
14. Нагорье Лагонаки, Адыгея
Туристские маршруты в ущельях и межгорных котловинах, смотровые площадки с прекрасными видами, лыжи, снегоходы, пикники на живописных обрывах.
Как добраться: из Краснодара на автомобиле (135 км), из Майкопа на автомобиле или автобусе (74 км).
Где разместиться: в гостиницах или турбазах на плато.
Где поесть: в кафе, на маршруты с собой стоит взять чай и бутерброды.
Расстояние от Москвы до Майкопа - 1406 км по автотрассе.
15. Термальные источники, Краснодарский край
Теплые бассейны и ванны с природной минеральной водой, водный массажный душ. В предгорных районах действует около 50 горячих ключей.
Как добраться: из Краснодара ходит автобус (50-100 км).
Где разместиться: на турбазах или в гостевых домиках.
Где поесть: в столовых, кафе.
Расстояние от Москвы до Краснодара - 1348 км по автотрассе.
Подготовила Анна Юркова
16. Куршская коса, Калининградская область
Фантастические, местами инопланетные пейзажи песчаного полуострова длиной 98 км между Балтийским морем и Куршским заливом. Смотровая площадка "Высота Эфа", "Танцующий лес", где сосны изгибаются волнами, закручиваются в спирали.
Как добраться: из Калининграда зимой на автомобиле, с 28 февраля 2021 года автобусом (82 км).
Где разместиться: кемпинги, отели и базы отдыха.
Где поесть: в кафе и ресторанах.
Расстояние от Москвы до Калининграда - 1089 км по воздуху.
Подготовила Ульяна Вылегжанина
17. Город Воткинск, Удмуртия
Родина Петра Чайковского. В сохранившейся усадьбе великий композитор провел первые годы жизни.
Как добраться: из Ижевска на автобусе или электричке (54 км).
Где разместиться: гостиницы, мотели и гостевые дома.
Где поесть: в кафе и ресторанах.
Расстояние от Москвы до Воткинска - 1249 км по автотрассе.
Подготовила Яна Шамаева
18. Большое Болдино, Нижегородская область
Исторические места, связанные с именем Пушкина. В имении деда поэта были закончены "Евгений Онегин", "Повести Белкина", "Маленькие трагедии", "Пиковая дама" и другие ключевые произведения.
Как добраться: из Нижнего Новгорода на автобусе, маршрутке или такси (204 км).
Где разместиться: в гостиницах, мини-отелях, гостевых домах.
Где поесть: в кафе и ресторанах в Большом Болдине.
От Москвы до Болдино - 589 км.
Подготовила Мария Волкова
19. Гаврилов Посад, Ивановская область
Город на границе Ивановской и Владимирской областей - родина знаменитых тяжеловозов, непривычный пункт маршрута "Золотое кольцо России". Стоит посетить храм Ильи Пророка с уникальными изразцами.
Как добраться: из Москвы на автомобиле или поезде (200 км).
Где разместиться: есть гостиницы.
Где поесть: в городских кафе.
Подготовила Татьяна Ткачева
20. Заповедник "Столбы", Красноярский край
Горные тропы, причудливые скалы, экскурсии по парку флоры и фауны "Роев ручей", катание на горных лыжах.
Как добраться: в нацпарк ходит городской автобус Красноярска.
Где разместиться: в Красноярске много гостиниц различных категорий.
Где поесть: закусочные есть у входа в нацпарк, в горнолыжном комплексе по соседству работают кафе и рестораны.
От Москвы до Красноярска - 4166 км.
Подготовил Алексей Михайлов