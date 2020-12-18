ТПП создаст центры поддержки семейного бизнеса

На базе региональных торгово-промышленных палат могут создать центры поддержки семейного предпринимательства. Об этом сообщил глава ТПП РФ Сергей Катырин на форуме "Успешная семья - успешная Россия".

Такое предложение ТПП подготовит и направит в правительство, сказал он. Эту идею он озвучил в ответ на просьбу бизнеса выделить отдельный сегмент поддержки семейного бизнеса в программах поддержки МСП.

Сергей Катырин выразил уверенность, что государство продолжит поддерживать семейные предприятия и популяризировать создание семейных династий.