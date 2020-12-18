Трамп: Поставки американской вакцины Moderna стартуют немедленно

Действующий президент США Дональд Трамп заявил 18 декабря, что поставки разработанной в США вакцины против коронвируса Moderna стартуют в ближайшее время.

В своем Twitter Трамп написал, что "вакцина Moderna в целом одобрена. Распределение начнется немедленно".

Однако до сих пор не опубликовано решение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), одной из главных структур в мире, которая определяет, в том числе, допустимость вывода на рынок новых лекарств.

17 декабря американское агентство финансовой информации Bloomberg опубликовало интервью с американским иммунологом Монсефом Слауи, возглавляющим команду ученых в госпрограмме по разработке и применению вакцины. Он рассказал, что Moderna вынуждена была списать 400 тысяч доз вакцины на заключительной стадии производства "из-за проблем с фильтрацией". Впрочем, отметил Слауи, подобный сбой вполне характерен для сложных технологических процессов при производстве лекарств.

Ранее было заявлено, что эффективность вакцины Moderna составляет 94 процента. Она была исследована на 30 тысячах добровольцев.