Среди самых популярных видов отдыха в России этой зимой - поездки на горнолыжные курорты. Здесь готовы создать хорошее настроение даже тем путешественникам, кто не катается на лыжах. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Самые яркие места отдыха на природе

Экотуризм

Агентство стратегических инициатив провело первый Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России. В десятке - лучшие проекты.

1. "Заповедная Камчатка: земля людей, вулканов и лососей". Далекий край манит туристов. Здесь создадут условия, чтобы принимать гостей с комфортом и без ущерба для природы.

2. "Земля леопарда", Приморский край. Остров Фуругельма с птичьими базарами, пляж из черного песка и другие достопримечательности национального парка очаруют любого туриста.

3. "Сердце Башкирии". Один из символов нацпарка и всей республики - памятник природы гора Торатау. Дайвинг в пещерах и сплавы по реке Зилим.

Уфа.

4. "Лагуна Буссе", Сахалин. Пожалуй, идеальное место для любителей спокойных прогулок у голубых озер и ценителей свежайших морепродуктов.

5. "Тункинская долина". Край потухших вулканов, лесов и стремительных рек на территории Бурятии и Иркутской области подходит для оздоровительных туров.

6. "Камское Устье", Татарстан. Специалисты говорят, что поездка сюда - полноценная замена отдыху у моря. В местных аквальных комплексах есть настоящие волны, песчаные и галечные пляжи.

В Татарстане есть песчаные пляжи, как на море, а в Тульской области - рукотворные горы

7. "Горная Хакасия". Гора Сагыт с многочисленными зубьями, Долина царей с сотней огромных курганов и целебное озеро Ханкуль предстанут перед взором восхищенного путешественника.

8. "Самарская Лука". Сотни километров комфортных пеших маршрутов вдоль берегов Волги, лесных озер и склонов Жигулевских гор между Самарой и Тольятти.

9. "Романцевские горы", Тульская область. Когда-то здесь добывали бурый уголь. Отвалы отработанной породы образовали массивные терриконы, а впадины заполнились бирюзовой водой, образовав удивительный пейзаж.

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Дмитрий Чернышенко, вице-премьер:

"Обращаюсь ко всем, кто собирается на отдых или планирует дома встречать Новый год, соблюдайте все меры безопасности и с уважением относитесь к окружающим".