В 2020 году строится больше жилья, чем в прошлом году

Объемы жилищного строительства за 11 месяцев нынешнего года превысили прошлогодние на 1,4%. Такие данные приводит Росстат.

В ноябре нынешнего года было возведено 1,2 тысячи многоквартирных домов. Населением построено 37,9 тысячи жилых домов, из них 13,1 тысячи - на садовых участках. Всего за месяц появилось 124,9 тысячи новых квартир.

С начала года было построено 6,9 тысячи многоквартирных домов и 254,9 тысячи индивидуальных (в том числе 44,8 тысячи на садовых участках). Появилось 838,6 тысячи новых квартир. Возведено 64,4 млн кв.м жилья, в 2019 году, для сравнения, за тот же период появилось 63,5 млн кв.м.

"Важную роль в увеличении объемов сыграл прирост по вводу индивидуального жилищного строительства, - прокомментировал информацию Росстата вице-премьер Марат Хуснуллин. - Эти данные еще раз подтверждают, что в части развития ИЖС у нас большой потенциал. Именно поэтому сейчас мы ведем работу по развитию этого направления, в частности, создания специальных ипотечных продуктов. Также отмечу, что у нас есть задел для обеспечения сохранения показателей ввода по итогам года не ниже уровня 2019 года".

"Меры поддержки строительной отрасли, своевременно введенные правительством, сыграли стабилизирующую роль для рынка жилой недвижимости. Их эффект мы видим уже сейчас: темпы ввода в эксплуатацию новых площадей по итогам 11 месяцев восстановились и даже превзошли прошлогодние показатели. Только за ноябрь объем ввода вырос на 30% к октябрю месяцу", - отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.