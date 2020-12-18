В Бельгии преждевременно обнародовали цены на вакцины разных производителей

Государственный секретарь Бельгии по вопросам бюджета и защите прав потребителей Ева Де Блекер обнародовала в своем Twitter закупочные цены на шесть вакцин против коронавируса, на поставку которых Еврокомиссия уже заключила предварительные контракты. Несмотря на то, что это конфиденциальная информация, которую Еврокомиссия собиралась озвучить лишь для узкой группы лиц в 2021 году. В результате поднявшегося скандала через какое-то время она удалила публикацию и подчеркнула, что эти цифры "неокончательные". Об этом сообщает 18 декабря бельгийский телеканал RTBF.

В обнародованных данных фигурировали следующие закупочные цены: одна доза вакцины AstraZeneca будет стоить 1,78 евро, Johnson & Johnson - 8,5 доллара, Sanofi и GSK - 7,56 евро, BioNTech и Pfizer - 12 евро, CureVac - 10 евро, Moderna - 18 долларов.

Пока что ни одна из этих вакцин не получила разрешения на применение в странах ЕС. Ожидается, что первым окажется сертифицирован препарат компании Pfizer, а прививать им могут начать в конце декабря.

Между тем нашей отечественной вакциной от коронавируса "Спутник V", которая распространяется внутри России бесплатно, на сегодня привиты уже более 150 тысяч человек.