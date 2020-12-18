В Дании интимные отношения без явного согласия объявлены преступлением

Дания ужесточила свои законы об изнасиловании, внеся в разряд уголовных преступлений интимные отношения без явного согласия. Новый закон, принятый парламентом в четверг, также расширил круг обстоятельств, которые могут подпадать под понятие изнасилование.

В соответствии с прежним законодательством, датская прокуратура должна была доказать, что обвиняемый применил насилие или напал на кого-то, кто не смог сопротивляться. "Теперь станет ясно, что если обе стороны не соглашаются на секс, то это изнасилование", - заявил министр юстиции Ник Хеккеруп, которого цитирует Guardian.

По данным министерства, в Дании около 11 400 женщин в год подвергаются изнасилованию или попыткам изнасилования. Аналогичный закон, принятый в соседней Швеции в 2018 году, привел к увеличению числа обвинительных приговоров по делам об изнасиловании на 75 процентов.

Дания стала 12-й страной в Европе, признавшей секс без согласия изнасилованием. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.