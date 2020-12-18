В Южной Корее уничтожено свыше шести миллионов домашних птиц

Власти Республики Корея подтвердили 18 случаев вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на птицефермах страны. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства.

Чтобы остановить инфекцию принято решение уничтожить свыше шести миллионов (6,1 млн) голов домашней птицы, в том числе четыре миллиона кур, 1,2 миллиона перепелов и 900 тысяч уток. "В соответствии с карантинными правилами, подлежит уничтожению вся домашняя птица в радиусе трех километров от ферм, зараженных высокопатогенным птичьим гриппом", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

По оценкам экспертов, вирус распространяют перелетные птицы. Поскольку сезон их миграции еще не завершен, то возможны новые вспышки инфекции. Первые очаги заболевания в Южной Корее выявили 28 ноября.