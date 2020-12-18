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18.12.2020 07:29
Рубрика: В мире

В Южной Корее уничтожено свыше шести миллионов домашних птиц

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Республики Корея подтвердили 18 случаев вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на птицефермах страны. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства.

Фото: EPA-EFE/OLAF KRAAK
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Чтобы остановить инфекцию принято решение уничтожить свыше шести миллионов (6,1 млн) голов домашней птицы, в том числе четыре миллиона кур, 1,2 миллиона перепелов и 900 тысяч уток. "В соответствии с карантинными правилами, подлежит уничтожению вся домашняя птица в радиусе трех километров от ферм, зараженных высокопатогенным птичьим гриппом", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

По оценкам экспертов, вирус распространяют перелетные птицы. Поскольку сезон их миграции еще не завершен, то возможны новые вспышки инфекции. Первые очаги заболевания в Южной Корее выявили 28 ноября.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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