В Карабахе при разминировании погиб российский офицер

Новость с пометкой "срочно" распространили информационные агентства. Со ссылкой на Минобороны РФ, они сообщили о гибели в Нагорном Карабахе российского военнослужащего.

В оборонном ведомстве уточнили, что трагедия случилась с сапером, и произошло это в минувший четверг. "17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра", - проинформировали в Минобороны.

Там отметили, что пострадавшему экстренно оказали медицинскую помощь. Затем его отправили в лечебное учреждение. "При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что семье военнослужащего окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.

Напомним, что с начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе это второй случай подрыва нашего военного в ходе разминирования. Первый произошел в конце ноября. У населенного пункта Мадагиз от взрыва боеприпаса погиб один человек и несколько человек, в том числе российский офицер, были ранены.

Тогда Минобороны РФ сообщило, что 23 ноября совместная группа по обмену убитыми, куда входили наши миротворцы, военнослужащие Азербайджана, сотрудники МЧС Нагорного Карабаха, а также представители Международного комитета Красного Креста, вели поиски погибших в Тертерском районе. Такие группы прочесывают места наиболее интенсивных боев, где еще могут оставаться непогребенные тела участников вооруженного конфликта.

"В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести", - заявили тогда в нашем оборонном ведомстве. И уточнили, что угрозы жизни российского военного нет, его доставили в госпиталь в Баку.

Что же касается специалистов Международного противоминного центра Минобороны России, то они работают в Нагорном Карабахе около месяца. Более сотни саперов, оснащенные спецсредствами, занимаются там инженерной разведкой, разминируют местность, дороги и различные объекты.

По информации Минобороны РФ, они входят в состав развернутого в Степанакерте Центра управления миротворческой деятельностью. По данным ведомства, отряд саперов укомплектован только офицерами и контрактниками, способными выполнять свои задачи в самых сложных условиях. Порядка 90 процентов его специалистов имеют опыт боевого разминирования в бывших "горячих точках" планеты