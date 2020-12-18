В Кремле назвали главное в деле Сафронова

Главное в деле советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова - была ли передача за деньги секретной информации, или нет, а к какому периоду это относилось - сути не меняет, считают в Кремле.

"Президент действительно оперирует информацией, которая ему с учетом резонансности вопроса докладывалась следственными органами", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент главным образом акцентировался на сути этого вопроса, - пояснил представитель Кремля. - А в сути главное - это вопрос, имел ли случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место". "Вот об этом в первую очередь и говорил президент. Все остальное - это уже нюансы", - добавил он.

"Президент как раз говорил, что следствию предстоит доказать эти весьма и весьма серьезные обвинения", - напомнил Песков.

На вопрос о том, готовы ли в Кремле выслушать и сторону защиты Сафронова, пресс-секретарь президента пояснил: "Это не наша функция - выслушивать защиту". "Если у защиты есть что-то, что можно опубличить, мы ознакомимся с этой информацией, если она будет опубликована. Но если этой информации нет, с учетом специфики этого дела, с учетом режима секретности, то мы не имеем никакого права с ней знакомиться", - заметил он.

На вопрос, откуда у Владимира Путина данные о том, что Сафронов давно работал у Дмитрия Рогозина, Песков сказал: "Это информация, которая предоставлена, была доложена главе государства следствием". Так же он ответил и на реплику о том, что обвинения в адрес Сафронова, по словам адвоката, не касались "Роскосмоса", а президент говорил обратное. "Эти данные предоставлены следствием", - повторил Песков.

"Так или иначе, это не имеет существенного отношения к основному вопросу, о котором говорил президент, - продолжил представитель Кремля. - Период не столь важен: важно, имела ли место передача за деньги секретной информации или нет. К какому бы периоду это не относилось, сути это не меняет". "Что касается периода, президент говорил о том, что ему было доложено следствием", - снова сказал он.

На вопрос о том, откуда же у Сафронова тогда был доступ к секретным данным, Песков ответил, что это как раз и выясняет следствие и должно будет доказать в суде.