В Кремле отреагировали на решение CAS по российскому спорту

"Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением и, конечно, мы относимся к нему негативно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях - это поможет им сохранять свою международную квалификацию и спортивную форму, это чрезвычайно важно", - добавил он.

"По всем остальным вопросам мы имеем в виду поддерживать максимально тесные контакты с международными спортивными организациями. Мы продолжим этот диалог, продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы и мы продолжим борьбу с допингом, о котором как о самом большом зле неоднократно говорил президент РФ в своих выступлениях", - заключил Песков.

Напомним, что вчера Спортивный арбитражный суд запретил представителям руководства России посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира в течение двух лет​​​.