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18.12.2020 11:16
Рубрика: Экономика

В Минэнерго оценили потенциал России по добыче газа

Текст: Сергей Тихонов

Россия может добывать порядка 1 трлн кубометров газа в год, и производить 120-140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин на форуме "Газ России 2020", сообщает ТАСС.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Ранее глава ведомства Николай Шульгинов заявил, что в 2020 году ожидается спад добычи газа на 4-6% до 700 млрд кубометров. Это связано с уменьшением спроса на энергоресурсы из-за пандемии Covid-19.

В 2019 году в России было добыто 737,8 млрд кубометров газа. В том же году в России было сделано 29 млн тонн СПГ, по этому показателю наша страна вошла пятерку крупнейших производителей в мире.

К 2025 году планируется к запуску завод "Арктик СПГ-2" мощностью - 19,8 млн тонн, проект на Балтике в Усть-Луге - на 13 млн тонн, "Обский СПГ" - 4,8 млн тонн и "СПГ-Портовая" - 1,5 млн тонн в год. Ожидается, что к 2025 году в России будет производиться около 68 млн тонн СПГ.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго

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