В Минске ярмарки и елочные базары уже ожидают своих посетителей

То, что поклонникам советского кино не сложно восстановить в памяти по ленте Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", власти белорусской столицы решили повторить 18 декабря, правда, в формате потребительского ремейка в центральном универмаге "Беларусь".

Именно здесь, по словам представителя городского потребительского рынка Дмитрия Плеханова, пройдет одноименная акция с предоставлением скидки в размере 30 процентов на непродовольственные товары и десяти процентов - на продовольственные. А кроме того, уже сегодня в Минске стартовала ярмарка "Калядны кірмаш", которая предусмотрена во всех административных районах города.

Рассказывая в пресс-центре БЕЛТА об организации предновогодней торговли, чиновник пояснил, что "в торговых объектах в преддверии праздников подготовлены многочисленные акции, распродажи и скидки". А всего в течение декабря, по его словам, для потенциальных гостей магазинов запланировано порядка полутора тысяч новогодних сюрпризов.

Кстати, все покупатели, которые предстанут в новогоднем карнавальном костюме, уточнил Плеханов, получат в подарок купон на 30 процентную скидку, которой можно будет воспользоваться не только в этот же день, а до 31 декабря включительно. Кроме того, буквально спустя несколько дней, 24 декабря, жителей и гостей Минска ожидает еще одна акция - "Чудеса сбываются", на которой также предусмотрены аналогичные скидки.

Столичный универмаг, уточнил представитель властей, завершит в этом году работу 29, 30 и 31 декабря еще одной акцией - "Новогодний переполох", привлекая покупателей скидками до 25 процентов. ГУМ, добавил он, уже с 20 декабря будет три дня проводить акцию "Время волшебства" с предоставлением скидки в размере 32% на непродовольственные товары. А в центре "Столица" 25-27 декабря посетителям будут предлагать скидки до 50 процентов.

Приглашают жителей белорусского мегаполиса и свыше 850 выставок-продаж кулинарных и кондитерских изделий в авторском исполнении мастеров-поваров и мастеров-кондитеров. Их изделия можно будет заказать и с доставкой на дом.

Ну, и, конечно, двухмиллионный город разукрасят елочные базары. Еще в прошлом году власти организовали аукцион, на котором были определены около 80 площадок по продаже живых елей. Активная торговля развернется и в населенных пунктах, вплотную примыкающих к столице: Боровлянах, Сенице, Валерьяново, тем более, что лесхозы уже подтвердили поставку порядка 30 тысяч зеленых красавиц.