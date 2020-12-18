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18.12.2020 14:32
Рубрика: Общество

В Минздраве заявили, что безопасной дозы алкоголя не существует

Текст: Ольга Игнатова

Этиловый спирт является токсическим веществом, которое по определению не может являться безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует, подчеркнул главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

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"Один наш коллега из Англии как-то сказал: "Разрешенная доза алкоголя равняется нулю". Это, конечно, такая достаточно мощная фраза, но она близка к правде", - отметил Брюн, слова которого приводит агентство ТАСС.

При этом врач считает ,что пиво или вино, которые относятся к слабоалкогольным напиткам, большинству людей с хорошо работающей ферментативной системой употреблять можно. Но делать это надо не часто и в ограниченных количествах.

Брюн до этого неоднократно заявлял, что россиянам не стоит ориентироваться на европейцев, которые часто пьют вино. У каждой нации своя генетическая память. Если люди традиционно пьют вино, то у них уже организм по-другому его воспринимает. У русских нет традиции частого употребления вина. Поэтому если пить его каждый день, это может привести только к развитию алкоголизма.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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