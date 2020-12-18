Новости

Пресс-конференцию Путина посмотрели более 1,4 млн москвичей 13:12
Путин анонсировал скорое появление новых российских вакцин от коронавируса 13:11
В Крыму человек погиб в горящем автомобиле 13:00
Видео: Летчики Балтфлота исполнили мечту шестилетнего мальчика 12:55
В России отменяется обязательный радиоактивный контроль банкнот 12:51
ТПП создаст центры поддержки семейного бизнеса 12:44
Прокуратура решила запретить аниме "Тетрадь смерти" и песню Моргенштерна 12:38
Россияне назвали топ самых новогодних сказок 12:37
В Совфеде отреагировали на запрет российским чиновникам посещать Олимпиады 12:29
В Молдавии сняли ограничения с российского телевещания 12:22
Белоусов: Экспорт МСП надо нарастить до 30 млрд долларов 12:21
Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после лайт-вакцины 12:19
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей 12:09
Жительница Татарстана пойдет под суд за создание экстремистской ячейки 12:06
Арестованы нижегородцы, напавшие на спящую семью 12:06
В Молдавии вернули русскому языку статус межнационального 12:02
Помпео назвал ввод санкций США против Турции попыткой помешать России 11:55
Запущена новая платформа для кино стран Ближнего Востока и Северной Африки 11:52
Вышел трейлер сериала "Тень и кость" в жанре "царь-панк" 11:42
В России издадут комикс "Легенда о волках" по мультфильму Томма Мура 11:34
С Восточного запустят 36 спутников OneWeb 11:28
Бен Аффлек сыграет в фильме о Гарри Гудини 11:22
В Минэнерго оценили потенциал России по добыче газа 11:16
МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве 11:16
Анастасия Ракова поздравила сотрудников ЗАГС с праздником 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 12:02
Рубрика: В мире

В Молдавии вернули русскому языку статус межнационального

Текст: Константин Волков
Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал 18 декабря закон, который возвращает русскому языку статус языка межнационального общения в стране.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, "я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый".

Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране

Ранее на этой неделе закон был принят парламентом Молдавии.

Теперь госорганы страны будут должны предоставлять информацию в том числе и на русском языке. Также новый закон гарантирует возможность изучения родного языка национальными меньшинствами.

В июне 2018 года Конституционный суд Молдавии признал устаревшим принятый в советское время закон о функционировании языков, в котором русский был обозначен как язык межнационального общения.

В мире экс-СССР Молдавия

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на запрет российским чиновникам посещать Олимпиады
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей
МИД РФ: США выдвигали неприемлемые условия по продлению ДСНВ
За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после лайт-вакцины
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек