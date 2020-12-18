В Молдавии вернули русскому языку статус межнационального

Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал 18 декабря закон, который возвращает русскому языку статус языка межнационального общения в стране.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, "я подписал важный закон. Речь идет о законе о функционировании языков на территории Молдавии, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый".

Ранее на этой неделе закон был принят парламентом Молдавии.

Теперь госорганы страны будут должны предоставлять информацию в том числе и на русском языке. Также новый закон гарантирует возможность изучения родного языка национальными меньшинствами.

В июне 2018 года Конституционный суд Молдавии признал устаревшим принятый в советское время закон о функционировании языков, в котором русский был обозначен как язык межнационального общения.