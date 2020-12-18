В Москве пройдет рождественская выставка работ неслышащих художников

В Музее печатной графики 25 декабря откроется художественная выставка "И творчество, и чудотворство", на которой будут представлены работы глухих художников-профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Саратова. Организаторы проекта - Всероссийское общество глухих и Национальный фонд поддержки правообладателей.

В экспозицию включены самые разные произведения неслышащих авторов: портреты, пейзажи, натюрморты, картины в стиле фэнтези, а также скульптурные работы. Любители искусства увидят выставку в канун Нового года, поэтому в экспозиции, конечно же, просматриваются и рождественские мотивы.

Стоит отметить, что достижения глухих российских художников ныне признаны как в нашей стране, так и за рубежом, что красноречиво свидетельствует об уникальных талантах, которыми одарены мастера кисти и резца с нарушениями слуха. Многие неслышащие живописцы стоят в одном ряду с сильнейшими слышащими художниками: их картины демонстрировались на престижных выставках, вошли в коллекции ряда музеев и известных галерей.

- Среди людей, лишенных слуха, во всем мире очень много редких талантов, особенно в изобразительном искусстве, - говорит президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов. - Мы называем это компенсационной талантливостью. У наших художников удивительное видение мира, это настоящее чудотворчество. Но из-за коммуникационных сложностей, к сожалению, эти работы практически никто не видит. Новая выставка - первое и историческое мероприятие: с нее мы начинаем серию выставок и культурных проектов, которые станут очередной ступенькой к построению общества равных возможностей. Впервые выставка проходит в самом центре столицы, около Красной площади, в волшебное предновогоднее время. Уверен, что работы глухих художников найдут много поклонников.

В день открытия выставки пройдет круглый стол, который соберет представителей творческих объединений неслышащих художников, Центрального правления Всероссийского общества глухих, Министерства культуры Российской Федерации. Основной целью заседания экспертов станет выработка стратегии интеграции культуры неслышащих в большой мир искусства.

Открытие выставки состоится 25 декабря в 11:00, круглый стол - в 14:00.

Прямая онлайн-трансляция круглого стола будет доступна на портале "Культура.РФ".

Посмотреть экспозицию можно будет в течение трех дней - до 27 декабря.

Адрес музея: Москва, Хрустальный пер., 1 (Гостиный двор).