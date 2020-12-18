В Новой Москве строят первый в России культурно-образовательный жилой кластер Russian Design District

В центре Новой Москвы появится первый в России жилой культурно-образовательный кластер, который получил название Russian Design District. Его строит Группа Родина - инвестиционно-девелоперская компания, стратегическая цель которой - воспитание здорового, спортивного и конкурентоспособного в мировом масштабе поколения, путем создания инновационных жилых кластеров (ИЖК).

Что такое инновационный жилой кластер?

ИЖК - это среда, объединяющая в себе жилое пространство и полноценное инфраструктурное наполнение, способствующее самореализации, развитию талантов и раскрытию человеческого потенциала. Первый проект такого рода - "Олимпийская деревня Новогорск" - известен многим. Он стал одним из самых успешных примеров комплексного девелопмента в Московской области. Russian Design District - новое издание авторской концепции инновационных жилых кластеров (ИЖК) Группы Родина.

Расположение

Для культурно-образовательного кластера Russian Design District Группа Родина выбрала площадку в Новой Москве в 18 км от МКАД по Калужскому шоссе рядом с Ватутинками. В будущем в этих местах сформируется деловой и административный центр Новой Москвы. Кластер расположен около реки Десна, которую застройщик планирует превратить в благоустроенную набережную. К северу от RDD находится ландшафтный парк Ватутинский лесной массив. А в 2023 году в шаговой доступности от кластера откроется станция метро "Ватутинки".

Архитектура

RDD - это девять жилых домов клубного формата - невысокие башни - редкость для Новой Москвы, которую застраивают в основном огромными П- и Г-образными корпусами на тысячи квартир (в RDD их будет всего - 674). Более того, ни у каких других новых зданий в России нет таких архитекторов, как у Russian Design District: каждый дом спроектировал guest star проекта - Ирина Винер-Усманова, Игорь Чапурин, Валентин Юдашкин, Вика Газинская, Владимир Пирожков, Валерий Гергиев, Владимир Машков, Светлана Захарова. Звезды дизайна, спорта и культуры вложили в каждый дом свою философию, виденье комфортного формата жизни, эргономики, облика интерьера и экстерьера здания. Каждая жилая башня - это произведение искусства, со сложными геометрическими формами, эксклюзивными декоративными элементами, "вылетными" балконами - все это создает архитектурную уникальность, энергию и притягивает внимание.

Квартиры и планировочные решения

В каждом доме продумано все, чтобы в квартирах было много света и простора - панорамное и нестандартное угловое остекление, высота потолков от 3,3 до 4,2 метров. В RDD представлены различные нестандартные квартиры, в том числе редкие, например, квартиры с дугообразными стенами. На выбор покупателям предлагаются квартиры классического и европейского формата от студий до 4-комнатных площадью 25-89 кв.м. Студию можно приобрести минимум за 5,2 млн рублей (25,6 кв.м), однокомнатную квартиру - за 6,1 млн рублей (34,8 кв.м), 2-комнатную - за 7,3 млн рублей (38,6 кв.м), 3-комнатную - за 8,6 млн рублей (52,9 кв.м), а 4-комнатную - за 13 млн рублей (87,5 кв.м).

Интерьеры

Дизайн интерьеров входных групп, зон ресепшн, межквартирных холлов и других общественных пространств в корпусах кластера разработан при участии приглашенных звездных архитекторов. В каждом здании есть авторская идея, связанная с представлениями об эстетике и комфорте представителей творческих индустрий, спорта и дизайна. В интерьерах отражены опыт, знания и вкусы ведущих дизайнеров и деятелей искусств России.

Инфраструктура

В проекте Russian Design District инфраструктура - это не часть продукта, сформированная по "остаточному принципу", а равноценный элемент наряду с жилой средой. В основе инфраструктуры - принципы экономики знаний и непрерывного образования, реализованные в мощной образовательной платформе кластера: детский сад, городская школа, Школа дизайна и технологий Design and Technology Art School (DATA), в составе которой откроются различные образовательные направления - живопись, современный дизайн, дизайн искусственного интеллекта, дизайн среды, коммуникационный дизайн, game-дизайн, public art и многие другие. Также в кластере появятся Академия моды Валентина Юдашкина, различные лектории, творческие студии и мастерские.

Спортивная часть кластера - воплощение идей здорового, физически развитого и активного человека. Сюда войдут Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Академия единоборств Fight Nights под руководством Камила Гаджиева, Школа йоги и здорового питания, Школа танцев, а также спортивные тренировки на свежем воздухе под управлением Игоря Кима, в которых жители RDD смогут принять участие без очереди.

Площадки культурного развития представит Галерея современного искусства и Арт-пространство под открытым небом.

Инновации

Помимо развития человеческого капитала, в базовые предпосылки создания инновационного жилого кластера также включаются формирование экономики знаний, технологические достижения четвертой промышленной революции и порождаемая ею комфортная среда. Все эти четыре тренда сходятся в концепции инновационного жилого кластера - пространства, где семья может полноценно развиваться, имея доступ к образованию, спорту, культуре, медицине, цифровым технологиям, озелененным территориями, торгово-развлекательной инфраструктуре.

В частности, в RDD будет внедрена уникальная цифровая платформа, которая соединит все элементы кластера в единую и интерактивную экосистему, в которой жители смогут обмениваться информацией, принимать совместные решения, управлять своим жильем, контролировать расходы и взаимодействовать с управляющей компанией.

Признание

Russian Design District - победитель Премии Urban Awards 2020 в номинации "Лучший жилой комплекс Новой Москвы"; "Дизайнерский объект №1" по версии Премии Рекорды рынка недвижимости 2020; Финалист Премии RREF Awards 2020 в номинации "Лучшая архитектурно-градостроительная концепция жилого комплекса"; обладатель почетного знака "Выбор экспертов" VI конкурса Good Innovations.

Если резюмировать, Russian Design District - это сочетание главных и самых перспективных идей нашего времени - экология, спорт, инновации, дизайн, образование. Именно такая экосистема в XXI веке стане базой жизни и развития здорового и конкурентоспособного человека.

Стоимость

Сегодня на выбор клиентов представлены квартиры как классического, так и европейского форматов. Минимальная стоимость студии составит 5,5 млн рублей (25,6 кв. м), однокомнатной квартиры - 6,4 млн рублей (36,1 кв. м), двухкомнатной - 7,4 млн рублей (38,6 кв. м.), трехкомнатной - 8,6 млн рублей (52,9 кв.м.).

Финансирование строительства – АО «Банк ДОМ.РФ». Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ЦПХГ» (ИНН 5003066337). Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Пресс-релиз предоставлен компанией "Группа Родина".