В построенных Минобороны медцентрах от COVID-19 вылечили 13 тысяч человек

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 21 701 человека. Эти данные в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 195 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 82 157 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 061 военнослужащий, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, по-прежнему находятся на контроле у врачей. Это меньше, чем было в минувший четверг и несколькими днями ранее. 2 503 таких пациента лежат в военных госпиталях. Шестьдесят три изолированы по месту службы. Сорок два находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 453 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - десять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 12 889 заболевшим, 4 239 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.