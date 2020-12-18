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Рубрика: Общество

22 декабря - пресс-конференция на тему: "Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации"

22 декабря в 13:00 на онлайн-площадке "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пресс-конференции примут участие:

- Кадыров Фарид Накипович, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ, заместитель директора ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- Безменова Ольга Геннадьевна, медицинский директор медико-аналитической платформы "Форсайт здоровья", руководитель проекта "Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации".

Это - третья конференция "Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации", посвященная вопросам внедрения моделей улучшения доступа и расширения охвата пациентов инновационными методами лечения на территории Российской Федерации.

В этом году внимание экспертов было направлено на проекты, посвященные планированию объемов оказания медицинской помощи и оптимизации механизмов подбора оптимальной дорогостоящей терапии в области гематологии и онкогематологии, инновационным решениям в сфере государственных закупок препаратов для лечения болезни Крона и других затратных нозологий, которые позволяют использовать бюджетные средства максимально эффективно.

На пресс-конференции будут отмечены проекты, связанные с организацией маршрутизации пациентов с учетом мощностей региональных ЛПУ.

В ходе мероприятия эксперты обсудят вклад администраторов здравоохранения в достижение целей и задач национального проекта "Здравоохранение", проблемы внедрения соответствующих клиническим рекомендациям методов терапии в рамках имеющегося бюджета.

Особое внимание будет уделено принимаемым на региональном уровне решений по расширению доступа пациентов к инновационной терапии.

Целью пресс-конференции является довести до сведения федеральных администраторов и организаторов здравоохранения информацию о лучших региональных практиках, расширивших доступ пациентов к инновационной терапии в рамках действующего бюджета в период 2019-2020 гг.

По завершению данного мероприятия состоится вручение грамот проекта "Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации" регионам, показавшим наилучшие результаты по инструментам проекта "Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации".

Аккредитация СМИ для участия в пресс-конференции в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (499) 257-59-79 до 22 декабря 10.00 мск.

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