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В России издадут комикс "Легенда о волках" по мультфильму Томма Мура

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    18.12.2020, 11:34
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Легенда о волках" (Wolfwalkers), поражающий своими художественными достоинствами долгожданный полнометражный мультфильм Томма Мура, Росса Стюарта и творческого коллектива анимационной студии Cartoon Saloon, который вышел в середине декабря на Apple TV, получит свое книжное воплощение в виде графического романа.

Фото: kinopoisk.ru
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Выпустит роман издательство "МИФ", о чем сообщает его сайт.

Издание не только погрузит читателей в хитросплетения истории, приключившейся с английской девочкой Робин, которая приехала со своим отцом во враждебную Великобритании мистическую Ирландию и там познакомилась с загадочной обитательницей леса Меб, но и познакомит с визуальной частью ирландского фольклора.

Издание предназначается для детей в возрасте от 8 лет и выйдет в свет в следующем году.

Наш обзор мультфильма - здесь.

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