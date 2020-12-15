Создание фильма растянулось на долгие пять лет. Время от времени Мур вселял надежду в поклонников своего творчества, выкладывая отдельные (восхитительные) рисунки. Со временем проект, страдающий от недостатка финансирования, перекочевал на Apple TV, где и был представлен публике на второй неделе декабря.

С первых секунд зритель погружается в чрезвычайно детально выписанный городской мир Ирландии семнадцатого века времен Оливера Кромвеля, чьи войска оккупировали страну, утопив сопротивление в крови. Примечательно, что сама форма городского проживания не была характерна для ирландцев - и была привнесена семью веками ранее такими же немилосердными захватчиками, викингами, с которых и началась печальная история поражений, междоусобиц и в итоге порабощения населения Изумрудного острова. Царство дикой природы, начинающееся за городскими стенами, куда более привлекательно - своей естественной красотой, просторами, гармонией существ, в нем живущих.

Главной героиней повествования становится английская девочка по имени Робин, приехавшая в чужой край вместе с отцом, назначенным лордом-протектором (то ли наместником Кромвеля, то ли им самим, имевшим этот титул) для окончательного решения "волчьего вопроса" в близлежащем лесу. Любопытная Робин чувствует свою культурную инаковость в городе, не хочет мириться с положением хозяюшки в доме и жаждет приключений. Единственным ее другом становится сокол под именем Мерлин (и тут команда Мура снова пускается в увлекательные игры со зрителем: "малиновка" Робин тянется к другой птице, а волшебник-советчик благоволит своей госпоже).

Мня себя великой охотницей, неприятности на свою голову она, естественно, находит - и создает тем самым проблемы для собственного отца. От одного местного ирландца, человека простого, но верного своей культуре и нелояльного новой власти, она узнает о том, что в лесу живут не только волки, но и волки-перевертыши (о которых нельзя говорить). Кроме всего прочего, становится очевидным, что на самом деле лорд-протектор боится именно их, желая изловить и уничтожить. Дело в том, что волки-перевертыши днем ведут себя и мыслят как люди, а ночью как бы раздваиваются - пока тело человека спит, его сознание подключается к мозгу волка, пробуждающегося для жизни в темное время суток, видя сны, человек проживает происходящее с волком в реальном времени (да, мы это недавно кое-где видели). Таким образом, эта "партизанская сеть" глубинной Ирландии становится прямой угрозой англичанам с их порядками.

В один прекрасный момент Робин попадает в лес и знакомится с девочкой-оборотнем, воинственной Меб Ог МакТире, своего рода карикатурой на легендарную королеву Меб. Фамилия задорной пухленькой озорницы тоже говорящая, "волк" по-ирландски" - "mac tíre", дословно "сын земли". Это животное воспринималось самими ирландцами неоднозначно, с одной стороны, оно было хранителем и властителем территорий, с другой - волков хоть и уважали, но все больше боялись и недолюбливали за их связь с потусторонним. Сам режиссер говорил о том, что хотел бы увязать свое повествование преданиями тех мест, где находится студия Cartoon Saloon, располагающаяся в Килкенни. Это прямиком приводит нас к многочисленным средневековым легендам об "оборотнях Осрайге", раннесредневекового королевства, куда практически полностью входило современное графство Килкенни.

По стечению обстоятельств с ирландским полуволчонком у залетной английской птички Робин оказывается гораздо больше общего, чем с городскими людьми, включая отца. Между тем, в городе разворачивается настоящая травля волков, грозящая перейти в гражданскую войну между колонизаторами и местными, хотя враги у них вроде бы общие, волки, вне зависимости от того, кого под ними понимать. Меб далеко не так самостоятельна, как кажется, без помощи извне все волки будут убиты, причем при участии отца лучшей подруги. Разворачивается настоящая борьба в ходе которой происходит несколько удивительных открытий, судьбоносных стечений обстоятельств, с головокружительной скоростью несколько раз изменяющих баланс сил. Наблюдать за происходящим - одно удовольствие, не говоря уж о великолепной визуальной стороне, где буквально каждая сцена насыщенна аллюзиями, отсылками к богатому фольклору края.

Напоследок имеет смысл сказать о социальной повестке, демонстрирующей себя в этой картине куда более явно, чем в предыдущих работах Мура. Необходимые составляющие современного прогрессивного кино здесь присутствуют в изобилии, но при этом достаточно хорошо замаскированы, чтобы не особо отвлекать зрителя от сюжетной линии. Правда, подобное касается только зрителя взрослого, маленькие дети, естественно, воспримут все слои повествования в их единстве.

Главными героинями, естественно, являются девочки из неполных семей, которые, при всех своих различиях, обе являются изгоями и вдобавок недовольны навязанными им социальными ролями. Достаточно мило и по-доброму вкрапляется и тема бодипозитива. Находится здесь место и конфликту отцов и детей, с неожиданным промежуточным результатом, мужественный отец, оказывается, не столько защищал свою дочь от ошибок, действуя как заботливый воспитатель (что было логично предположить), сколько боялся репрессий. Перед лицом слабого и ведомого родителя дочери больше ничего не остается, кроме как самоотверженно взять судьбу в свои руки.

Экологическая повестка также дает о себе знать во всей красе - не совсем волки с одной стороны и люди (что ирландцы, что англичане) с другой становятся непримиримыми врагами, единство и борьба противоположностей может быть разрешена только в ходе прямого столкновения. И чаша волков неминуемо перевешивает благодаря тому, что на ней - энвайронментализм, в данном воплощении - практически несовместимый с существованием людей.

Развязка картины в сюжетном плане предоставляет зрителям условный матриархатный хэппи-энд с беззаботной атмосферой хиппи и всенепременным флером ньюэйджа. Что же касается параллелей в области ирландской мифологии, в которой столь прекрасно разбирается часть съемочной команды, интересующимся вопросом может быть небесполезно ознакомиться с содержанием текстов средневековых манускриптов региона, чтобы понять, кем именно считались загадочные волки-оборотни и кого они считали своими врагами.

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