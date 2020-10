Вышел трейлер мультфильма по ирландскому фольклору "Легенда о волках"

Обнародован трейлер полнометражного анимационного фильма "Легенда о волках" (The Wolfwalkers) замечательного художника и мультипликатора Томма Мура. Картина, созданная при поддержке мультипликационной студии Cartoon Saloon, станет заключением ирландской трилогии. Предыдущие две части которой завоевали сердца зрителей в странах, находящихся далеко от Изумрудного острова и не особо знакомых с жемчужинами кельтской культуры.

Ранее Мур выпустил "Тайну Келлс" (The Secret of Kells) об истории утраты и обретения "Келлской книги", иллюстрированного средневекового списка Четвероевангелия. А также "Песнь моря" (Song of the Sea), проникновенно рассказывающую о таких персонажах шотландского и ирландского фольклора как шелки. В силу огромных временных затрат на ручную работу с фоном (компьютерную анимацию используют преимущественно для персонажей) и сложностей с финансированием, на производство мультфильма ушло без малого пять лет.

Правда, за это время автор опосредованно поучаствовал в создании очаровательной серии мультфильмов для детей дошкольного возраста "Скала тупиков" (Puffin Rock) и оскаровского номинанта под названием "Добытчица" (The Breadwinner).

В новой полнометражке также найдет отражение тема хрупкости бытия, утраты национальных культур и противостояния народных представлений с единообразными "плодами просвещения". Субстрат завязки - предание о "волках-перевертышах" - теряется в веках: упоминания об этих существах дошли до нас в более поздних пересказах и сохранились только в образцах местного фольклора. Что, впрочем, не помешало придумать захватывающую историю о многовековой борьбе ирландцев с англичанами.

Главной героиней картины станет 11-летняя Робин: она живет в Ирландии во времена Оливера Кромвеля - кровавого палача и угнетателя тысяч ирландцев. Насаждаемый метрополией пуританизм, непримиримый по отношению к местным мифам, приравнивал фольклор к "происками дьявола", но и он бессилен перед тотальной анархией, для носителей которой вообще нет ничего ценного и святого (среди печально известных начинаний Кромвеля - запрет Рождества, немыслимый для католиков).

Соответственно, животные, занимающие особое место в ирландской культуре, оказываются в смертельной опасности и становятся друзьями Робин, что представляет равную опасность и для них, и для нее. Вся надежда тут только на ровесницу девочки по имени Мэйв (ее прообраз легендарная богиня-воительница Коннахта), у которой обнаруживаются сверхъественные спосбности: например, умение перевоплощаться в волчицу по ночам.

Робин хочет следовать за новой знакомой в лес, но сталкивается с категорическим сопротивлением отца, мечтающего передать ей свое ремесло охотника. Пространства для выбора мало - последовать за родителем, забыв о тайнах леса, - или же превратиться в его врага, а еще хуже - потенциальную жертву.

В озвучивании "Легенды" приняли участие Шон Бин, Хонор Книфси, Эва Уитэйкер, Саймон Макберни, Томми Тирнан, Мария Дойл Кеннеди, Джон Кенни и другие. Премьера состоится на Apple TV+ 11 декабря 2020 года.