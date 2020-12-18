В России отменяется обязательный радиоактивный контроль банкнот

Обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр отменяется с 19 декабря.

В этот день вступает в силу указание Банка России, отменяющее действие инструкции 2007 года "О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением".

Радиоактивный контроль был отменен по инициативе Ассоциации банков России: доля выявления радиоактивных банкнот крайне низка, при этом банки несли большие расходы на выполнение этих требований.

"Ассоциация банков России и Комитет Ассоциации по наличному денежному обращению добились отмены обязательного радиоактивного контроля всех денежных купюр и необходимости создания "лабораторий" по их обработке и тем самым смогли решить проблему, с которой все банки сталкивались на протяжении уже более десяти лет", - сообщила пресс-служба ассоциации.