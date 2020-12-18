В СК РФ уточнили суть обвинений в адрес экс-следователя ГСУ

Как сообщили корреспонденту "РГ" в СК РФ, бывшему следователю Левону Агаджаняну предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", ч. 3 ст. 303 УК РФ "Фальсификация доказательств, а также трех эпизодов по ч. 2 ст. 299 УК РФ "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

В Следственном комитете уточнили, что на сегодняшний день Агаджанян не является их сотрудником. Он уволился с должности следователя Главного следственного управления СК России по Москве в соответствии с приказом от февраля 2019 года. После этого работал адвокатом.

Факт противоправных действий был выявлен следователями центрального аппарата СК России при расследовании изъятого из производства столичного подразделения ведомства уголовного дела о перестрелке в башне "Око" Москва-сити, произошедшей в 2017 году, пояснили в ведомстве.

По версии следствия, будучи следователем ГСУ СК России по Москве, Агаджанян расследовал дело о стрельбе. В ходе расследования Агаджанян "сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства по уголовному делу с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении". Кроме того, обвиняемый "незаконно привлекал к уголовной ответственности трех граждан, в отношении которых в настоящее время преследование прекращено".

Следствие ходатайствует в суде об аресте обвиняемого.