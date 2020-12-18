Новости

Пресс-конференцию Путина посмотрели более 1,4 млн москвичей 13:12
Путин анонсировал скорое появление новых российских вакцин от коронавируса 13:11
В Крыму человек погиб в горящем автомобиле 13:00
Видео: Летчики Балтфлота исполнили мечту шестилетнего мальчика 12:55
В России отменяется обязательный радиоактивный контроль банкнот 12:51
ТПП создаст центры поддержки семейного бизнеса 12:44
Прокуратура решила запретить аниме "Тетрадь смерти" и песню Моргенштерна 12:38
Россияне назвали топ самых новогодних сказок 12:37
В Совфеде отреагировали на запрет российским чиновникам посещать Олимпиады 12:29
В Молдавии сняли ограничения с российского телевещания 12:22
Белоусов: Экспорт МСП надо нарастить до 30 млрд долларов 12:21
Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после лайт-вакцины 12:19
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей 12:09
Жительница Татарстана пойдет под суд за создание экстремистской ячейки 12:06
Арестованы нижегородцы, напавшие на спящую семью 12:06
В Молдавии вернули русскому языку статус межнационального 12:02
Помпео назвал ввод санкций США против Турции попыткой помешать России 11:55
Запущена новая платформа для кино стран Ближнего Востока и Северной Африки 11:52
Вышел трейлер сериала "Тень и кость" в жанре "царь-панк" 11:42
В России издадут комикс "Легенда о волках" по мультфильму Томма Мура 11:34
С Восточного запустят 36 спутников OneWeb 11:28
Бен Аффлек сыграет в фильме о Гарри Гудини 11:22
В Минэнерго оценили потенциал России по добыче газа 11:16
МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве 11:16
Анастасия Ракова поздравила сотрудников ЗАГС с праздником 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 12:29
Рубрика: Власть

В Совфеде отреагировали на запрет российским чиновникам посещать Олимпиады

Текст: Галина Мисливская

Российские сенаторы возмутились решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который запретил представителям властей РФ посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет.

РУСАДА не в полной мере удовлетворено решением CAS

В четверг CAS частично удовлетворил иск Всемирного антидопингового агентства (WADA), признав Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим кодексу международной организации. Согласно решению суда, до 16 декабря 2022 года российские спортсмены будут лишены флага и гимна на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира, а представлять страну на время отстранения будет "Олимпийская команда России".

Принятые санкции распространяются и на руководителей государства, членов парламента, правительства, включая президента - они не могут быть аккредитованы на зимние и летние Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет.

"Это решение - абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", - заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор добавил, что наказывать надо непосредственно виновных в допинговых нарушениях лиц, а не целые государства или "глав крупнейших олимпийских держав мира".

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение CAS

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает решение спортивного суда "политической атакой на Россию". "Решение CAS нужно обсуждать на всех международных парламентских площадках, привлекать внимание к его политизированности", - заявил он агентству.

По мнению Рязанского, вокруг России идет волнообразное движение - "наказывают, затем немного отпускают, потом вновь наказывают". Видимо, такая тактика - "кусать" Россию со всех сторон, подчеркнул сенатор.

Глава ОКР отреагировал на решение CAS о двухлетнем наказании РУСАДА
Власть Позиция Спорт Спортивная жизнь Допинг Законодательная власть Совет Федерации Спортивные организации WADA Спортивные организации Спортивный арбитражный суд (CAS) Допинговые скандалы

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на запрет российским чиновникам посещать Олимпиады
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей
МИД РФ: США выдвигали неприемлемые условия по продлению ДСНВ
За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после лайт-вакцины
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие