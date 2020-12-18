В Совфеде отреагировали на запрет российским чиновникам посещать Олимпиады

Российские сенаторы возмутились решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который запретил представителям властей РФ посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет.

В четверг CAS частично удовлетворил иск Всемирного антидопингового агентства (WADA), признав Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим кодексу международной организации. Согласно решению суда, до 16 декабря 2022 года российские спортсмены будут лишены флага и гимна на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира, а представлять страну на время отстранения будет "Олимпийская команда России".

Принятые санкции распространяются и на руководителей государства, членов парламента, правительства, включая президента - они не могут быть аккредитованы на зимние и летние Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет.

"Это решение - абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", - заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор добавил, что наказывать надо непосредственно виновных в допинговых нарушениях лиц, а не целые государства или "глав крупнейших олимпийских держав мира".

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает решение спортивного суда "политической атакой на Россию". "Решение CAS нужно обсуждать на всех международных парламентских площадках, привлекать внимание к его политизированности", - заявил он агентству.

По мнению Рязанского, вокруг России идет волнообразное движение - "наказывают, затем немного отпускают, потом вновь наказывают". Видимо, такая тактика - "кусать" Россию со всех сторон, подчеркнул сенатор.