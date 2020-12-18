В Тунисе армия применила оружие для разгона протестующих

Армия Туниса применила оружие для разгона протестующих в провинции Кассерин. Демонстранты, недовольные экономической обстановкой в стране, перекрыли автодороги и попытались захватить офис газовой компании. Путь им преградили военные, в которых полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Два человека пострадали, сообщает ТАСС.

Для разгона агрессивно настроенной толпы силовикам пришлось открыть предупредительный огонь в воздух. Акция протеста в том месте продолжается уже несколько недель. Очередные переговоры с участием местных властей не увенчались успехом.

Демонстранты пообещали блокировать трубу, по которой газ поступает из Алжира в Тунис.