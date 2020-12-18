В вузах можно будет получить несколько специальностей одновременно

По сути, это "зеленый свет" тем самым гибким образовательным траекториям и модели "2+2", когда после двух лет общей подготовки студент может выбирать углубленное изучение по специальности либо вовсе сменить направление. Именно об этом говорится в перечне поручений Президента РФ от 28 марта 2020 года по итогам заседания Президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию.

"Перезагрузка" коснется в первую очередь федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования.

"ФГОС профессионального образования могут разрабатываться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным группам, по областям профессиональной деятельности по соответствующим уровням профессионального образования, а также по уровням образования", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, согласно законопроекту, образовательные программы смогут включать в себя элементы разных образовательных и профстандартов - в зависимости от сферы работы выпускников.

И еще один важный момент - за один "заход" (4-5-6 лет обучения, в зависимости от выбранного уровня) можно будет получить несколько квалификаций.

Что это значит? Например, в 2003 году в дипломе выпускника журфака МГУ было написано "Журналист по специальности "газетное дело". Это значило, что человек получил образование по одной специальности и владеет квалификацией газетного журналиста. Выпускники рекламного отделения журфака получали диплом с указанием другой специальности - "реклама". У газетчиков и рекламщиков были разные предметы, разная практика.

Теперь предлагается другой подход.

"Основные образовательные программы… могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям подготовки с учетом возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций", - отмечается в пояснительной записке.

Если законопроект будет принят, на том же журфаке можно будет одновременно получить квалификацию и газетного журналиста, и телевизионщика, и рекламщика, и даже пиарщика. Это позволит максимально полно использовать время обучения в вузе. А после - с большей вероятностью найти работу.