В вузах можно будет получить несколько специальностей одновременно

Новости

В СК РФ уточнили суть обвинений в адрес экс-следователя ГСУ 18:57
Скончался первый советский каскадер Александр Массарский 18:45
Посольство РФ в Болгарии: Высылка дипломата является безосновательной 18:45
Более 2,6 тысячи новых инвестпроектов в ДФО реализуются с господдержкой 18:26
Косачев назвал Болгарию рупором тезиса о российской угрозе 17:58
Эксперт рассказал, кого перед прививкой от COVID попросят сдать тест 17:56
Предложены ограничения для иностранных владельцев онлайн-кинотеатров 17:41
Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00 17:17
Астрономы показали, как будет выглядеть сближение Юпитера и Сатурна 17:09
Депутат МГД Семенников: Москва продолжает борьбу с банковскими мошенниками 17:04
РФ частично сняла запрет на азербайджанские яблоки и узбекские томаты 17:04
Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Шурчанова 17:04
Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз безопасности России 16:49
Песков: Путин лично изучил основную часть вопросов граждан к пресс-конференции 16:37
Зюганов сообщил о смерти депутата Шурчанова от коронавируса 16:24
Избитый Широковым судья требует с экс-футболиста полмиллиона рублей 16:16
У губернатора Псковской области развилась пневмония на фоне COVID-19 16:12
В открытом доступе появился инструмент для распознавания текста по звуку клавиатуры 16:05
В Подмосковье каждую неделю получают до 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:59
Песков заявил об отсутствии специальной прививки для Путина 15:38
Песков оценил работу Сергея Шнурова в качестве журналиста 15:37
Песков назвал небылицей слухи про бункер Путина 15:22
NI: российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" непобедим 15:22
ЦБ продлил реструктуризацию кредитов физлиц и МСП на три месяца 15:12
Яцкин: Неверная утилизация масок создает эпидемиологическую опасность 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 18:27
Рубрика: Общество

В вузах можно будет получить несколько специальностей одновременно

Текст: Мария Агранович
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором прописан совершенно новый подход к организации образовательной деятельности в вузах. Предлагаются серьезные изменения в основной закон "Об образовании в РФ".
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

По сути, это "зеленый свет" тем самым гибким образовательным траекториям и модели "2+2", когда после двух лет общей подготовки студент может выбирать углубленное изучение по специальности либо вовсе сменить направление. Именно об этом говорится в перечне поручений Президента РФ от 28 марта 2020 года по итогам заседания Президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России изменятся правила лицензирования вузов

"Перезагрузка" коснется в первую очередь федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования.

"ФГОС профессионального образования могут разрабатываться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным группам, по областям профессиональной деятельности по соответствующим уровням профессионального образования, а также по уровням образования", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, согласно законопроекту, образовательные программы смогут включать в себя элементы разных образовательных и профстандартов - в зависимости от сферы работы выпускников.

И еще один важный момент - за один "заход" (4-5-6 лет обучения, в зависимости от выбранного уровня) можно будет получить несколько квалификаций.

Что это значит? Например, в 2003 году в дипломе выпускника журфака МГУ было написано "Журналист по специальности "газетное дело". Это значило, что человек получил образование по одной специальности и владеет квалификацией газетного журналиста. Выпускники рекламного отделения журфака получали диплом с указанием другой специальности - "реклама". У газетчиков и рекламщиков были разные предметы, разная практика.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Российские вузы стали лидерами престижного университетского рейтинга

Теперь предлагается другой подход.

"Основные образовательные программы… могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям подготовки с учетом возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций", - отмечается в пояснительной записке.

Если законопроект будет принят, на том же журфаке можно будет одновременно получить квалификацию и газетного журналиста, и телевизионщика, и рекламщика, и даже пиарщика. Это позволит максимально полно использовать время обучения в вузе. А после - с большей вероятностью найти работу.

Общество Образование Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Кремле отреагировали на решение CAS по российскому спорту
Торговые сети приступили к снижению цен на базовые продукты
Песков рассказал о планах увеличить поддержку Донбасса
Зюганов сообщил о смерти депутата Шурчанова от коронавируса
За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации