В WhatsApp для компьютеров заработали звонки. Как их включить

Часть пользователей десктопной версии WhatsApp получили доступ к тестовой функции голосовых и видеозвонков.

Участники тестирования могут воспользоваться ей, нажав на кнопку с изображением телефонной трубки или камеры, расположенную в верхней части окна мессенджера, пишет Android Police.

Голосовые и видеозвонки уже реализованы в мобильных клиентах WhatsApp, однако на десктопе они до сих пор не доступны массово. Кроме того, работать в мессенджере на компьютере невозможно, если к той же беспроводной сети не подключен смартфон с авторизованным клиентом WhatsApp.