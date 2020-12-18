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В WhatsApp для компьютеров заработали звонки. Как их включить

Текст:   Антон Благовещенский
18.12.2020,  
21:40
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Часть пользователей десктопной версии WhatsApp получили доступ к тестовой функции голосовых и видеозвонков.

Участники тестирования могут воспользоваться ей, нажав на кнопку с изображением телефонной трубки или камеры, расположенную в верхней части окна мессенджера, пишет Android Police.

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Голосовые и видеозвонки уже реализованы в мобильных клиентах WhatsApp, однако на десктопе они до сих пор не доступны массово. Кроме того, работать в мессенджере на компьютере невозможно, если к той же беспроводной сети не подключен смартфон с авторизованным клиентом WhatsApp.

Фото: WABetaInfo
WhatsApp
Фото: apple.com
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