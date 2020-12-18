Вакцинация от коронавируса в Швеции начнется в конце декабря

Вакцинация против коронавируса начнется в Швеции 26-27 декабря. Об этом местным СМИ сообщил координатор по вопросам вакцинации королевства Ричард Бергстрем.

Согласно плану шведских властей, использоваться будет вакцина Pfizer-Biontech. Сначала будут прививать лиц старше 70 лет, а также людей, работающих в сфере ухода за престарелыми и в сфере здравоохранения.

Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам должно высказать свою позицию по вакцине Pfizer-Biontech. Предположительно, это произойдет 21 декабря. А 23 декабря, как ожидается, вакцину начнут поставлять на европейские рынки.

С начала пандемии в Швеции выявили более 357 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 7,9 тысячи человек скончались.