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18.12.2020 14:19
Рубрика: В мире

Вакцинация от коронавируса в Швеции начнется в конце декабря

Текст: Надежда Ермолаева

Вакцинация против коронавируса начнется в Швеции 26-27 декабря. Об этом местным СМИ сообщил координатор по вопросам вакцинации королевства Ричард Бергстрем.

Фото: AP Photo/Oded Balilty
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Согласно плану шведских властей, использоваться будет вакцина Pfizer-Biontech. Сначала будут прививать лиц старше 70 лет, а также людей, работающих в сфере ухода за престарелыми и в сфере здравоохранения.

Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам должно высказать свою позицию по вакцине Pfizer-Biontech. Предположительно, это произойдет 21 декабря. А 23 декабря, как ожидается, вакцину начнут поставлять на европейские рынки.

С начала пандемии в Швеции выявили более 357 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 7,9 тысячи человек скончались.

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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