"Пандемия уже внесла коррективы в предпочтения туристов, наметившиеся изменения проявятся и в следующем году. В этом году 65% туристов путешествовали на личном автотранспорте. Можно предположить, что такая тенденция продолжится. Это даст возможность развиваться региональному туризму.
География поездок будет самая разнообразная - от своего региона до более дальних поездок на традиционные курорты. Конечно, будут открываться новые направления. Например, в этом году успехом пользовался Калининград. Однозначно будет спрос на это направление и в следующем году.
Востребованы санаторно-курортное лечение и оздоровительный туризм, в том числе с учетом необходимости проходить курс реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусом. Сейчас наши здравницы даже в межсезонье крайне востребованы. Теперь уже нет ярко выраженной сезонности, и это тоже новая тенденция.
Ожидается развитие пакетного туризма. Именно профессиональные организаторы путешествий показали большую ответственность, и даже в чрезвычайных ситуациях туристы смогли вовремя вернуться через туркомпании на родину.
Несмотря на небольшую глубину продаж, уже стартовали бронирования летнего турсезона 2021 года. Востребованы отели "пять звезд". Но таких отелей на наших курортах пока лишь около 10%".