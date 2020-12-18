В следующем году появятся новые направления пакетных туров по России, будет востребован оздоровительный туризм, станут еще популярнее поездки внутри своего региона, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Пандемия уже внесла коррективы в предпочтения туристов, наметившиеся изменения проявятся и в следующем году. В этом году 65% туристов путешествовали на личном автотранспорте. Можно предположить, что такая тенденция продолжится. Это даст возможность развиваться региональному туризму.

География поездок будет самая разнообразная - от своего региона до более дальних поездок на традиционные курорты. Конечно, будут открываться новые направления. Например, в этом году успехом пользовался Калининград. Однозначно будет спрос на это направление и в следующем году.

Московский Кремль.

Востребованы санаторно-курортное лечение и оздоровительный туризм, в том числе с учетом необходимости проходить курс реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусом. Сейчас наши здравницы даже в межсезонье крайне востребованы. Теперь уже нет ярко выраженной сезонности, и это тоже новая тенденция.

Ожидается развитие пакетного туризма. Именно профессиональные организаторы путешествий показали большую ответственность, и даже в чрезвычайных ситуациях туристы смогли вовремя вернуться через туркомпании на родину.

Сейчас востребованы отели категории "пять звезд", но их на российских курортах пока лишь около 10%

Несмотря на небольшую глубину продаж, уже стартовали бронирования летнего турсезона 2021 года. Востребованы отели "пять звезд". Но таких отелей на наших курортах пока лишь около 10%".