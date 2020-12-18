Власти Северной Ирландии объявили о введении карантина

На шестинедельный карантин перейдет Северная Ирландия с 28 декабря. Об этом сообщила заместитель премьера региона Мишель О'Нил. Причина - ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в стране.

При этом обещанные на период с 23 по 27 декабря послабления власти решили не отменять, но сразу после этой "передышки" начнется строгий карантин. "С момента начала эпидемии ситуация в Северной Ирландии не была такой тяжелой, поэтому нынешний локдаун будет долгим. Если не вмешаться сейчас, то в январе наша система здравоохранения будет полностью сломлена", - цитирует О'Нил РИА Новости.

Ранее первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил, что сразу после завершения периода празднования Рождества регион перейдет на максимальный уровень ограничений. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, в стране новым типом коронавируса заболели уже 77 тысяч 678 человек.

Правительство Великобритании, устанавливающее антикоронавирусные правила для Англии, пока не объявляло об ужесточении мер после Рождества, однако также не исключает введения третьего локдауна.