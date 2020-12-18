Во Франции захвативший заложников мужчина найден мертвым

В городе Домон (департамент Валь-д'Уаз) французские жандармы обнаружили тело злоумышленника, захватившего ранее в заложники свою супругу, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Женщина также найдена мертвой. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.
Ранее, напомним, поступила информация о захвате нескольких заложников, двух из которых вскоре удалось освободить. По предварительным данным, это были сотрудники компании, которую возглавлял захвативший заложников мужчина.
По некоторым данным, остававшаяся у него в заложниках женщина была его супругой, с которой у него шел бракоразводный процесс. Это, по всей видимости, могло стать причиной конфликта с применением оружия. Известно, что двое ранее освобожденных заложника получили легкие травмы, характер которых не уточняется, и были отправлены с больницу.
Attentat et prise d’otage à domont, 1 mort et 2 blessé c’est en cours faites attention les frères 🆘 pic.twitter.com/F7mknLmnsh— yul’s (@yuuula2) December 17, 2020