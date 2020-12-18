Володин и Матвиенко внесут проект о о занятости населения

В ближайшее время в Госдуму будет внесен новый законопроект о модернизации служб занятости. Авторами выступят сенаторы во главе со спикерами обеих палат парламента - Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Внесение законопроект анонсировал первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

- Необходима новая работа служб занятости, - подчеркнул он. - Напомню, что закон о занятости населения был принят тридцать лет назад.

По мнению парламентариев, соответствующие службы должны быть модернизирована с использованием современных технологий. В итоге принятия закона взаимодействие с ними должно упроститься, а поиск работы станет эффективнее.

- Мы рассчитываем на то, что он будет принят уже в начале весенней сессии, - добавил Андрей Исаев.

Он также сообщил о готовящемся внесении еще одного документа - новой версии проекта в поддержку должников в сложной ситуации. Согласно поправкам, кредиторы должны будут оставлять должникам на жизнь гарантированный минимум не ниже МРОТ (на федеральном уровне он сейчас установлен в размере 12130 рублей).