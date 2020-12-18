Врач ковидного госпиталя назвал самые эффективные маски

Российские предприятия наладили выпуск защитных масок и теперь они в качестве гуманитарной помощи отправляются в другие страны. Многообразию модельного ряда могут позавидовать известные бренды одежды: маски выпускаются бесшовные и узкие "под нос", с клапаном и без, хлопчатобумажные и синтетические. Однако при выборе маски следует учесть ряд правил.

- Главное, выбирайте маску, которая плотно прилегает к лицу, и не забывайте вовремя ее менять и стирать после каждого использования. А вот носить маску на улице все время в морозы не стоит - так труднее дышать, потеет кожа, к тому же маска быстро становится мокрой, и уже не может защитить от вируса. Для "согревания" маска тоже не поможет - на ней оседают капельки жидкости, охлаждаются - лицо будет охлаждаться тоже, - заявил kp.ru врач ковидного госпиталя Клиник СамГМУ Сергей Неняйкин.

В многоразовых тканевых масках нет металлической пластинки, которая фиксирует маску на переносице. Поэтому может появиться зазор, в который могут проникнуть вирусы. Идеальный вариант - двухслойная маска, где внешний слой - синтетика, а внутренний - хлопчатобумажный.

Тканевые маски - хорошо, но ткани должно быть несколько слоев и без шва посредине, так как он может оставить след и даже натереть кожу. Для защиты кожи можно заклеить переносицу мягким пластырем.

Главный способ погубить вирусы - это выстирать маску с любым моющим средством, будь то мыло, порошок или даже жидкость для мытья посуды. После чего можно хорошенько прогладить тканевую маску утюгом в режиме обработки горячим паром.